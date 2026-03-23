Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

Podczas jednej z transmisji na żywo u Blueface doszło do niepokojącej sytuacji, która szybko obiegła internet. W centrum zamieszania znalazł się ojciec artysty – Jonathan Porter Sr., który według nagrań miał odepchnąć kobietę w trakcie kłótni.

Nagranie z incydentu trafiło do sieci

Całe zdarzenie zostało uchwycone podczas livestreamu. Na nagraniu słychać kłótnię dobiegającą zza drzwi, po czym do pomieszczenia wchodzą uczestnicy sprzeczki.

W pewnym momencie ojciec Blueface miał popchnąć jedną z kobiet, co doprowadziło do jej upadku. Chwilę później sytuacja została opanowana przez inne osoby obecne na miejscu.

Nie jest do końca jasne, co było bezpośrednią przyczyną konfliktu, jednak wszystko wskazuje na to, że kobieta była wcześniej zaangażowana w ostrą wymianę zdań z innymi uczestnikami spotkania.

Reakcje internautów podzielone

Nagranie błyskawicznie trafiło do mediów społecznościowych i wywołało skrajne reakcje. Część użytkowników ostro skrytykowała zachowanie ojca rapera, uznając je za niedopuszczalne. Inni z kolei bagatelizowali sytuację lub traktowali ją jako kolejny „chaotyczny moment” z życia artysty.

Kolejne kontrowersje wokół Blueface’a

To nie pierwszy raz, kiedy Blueface trafia na nagłówki z powodu kontrowersji. W ostatnim czasie raper był zaangażowany w kilka głośnych sytuacji, w tym konflikt po przegranej walce bokserskiej oraz spór ze streamerem Adinem Rossem.

Całe zamieszanie wokół livestreamów tylko podsyca zainteresowanie jego osobą, ale jednocześnie budzi coraz więcej pytań o granice tego typu internetowych transmisji.

Czy będą konsekwencje?

Na ten moment nie wiadomo, czy wobec ojca rapera zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje. Sam Blueface nie odniósł się szerzej do sytuacji, skupiając się raczej na uspokojeniu atmosfery w trakcie transmisji.

Jedno jest pewne – to kolejne wydarzenie, które wzmacnia wizerunek artysty jako jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnego hip-hopu.