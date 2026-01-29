CGM

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Na miejsce zdarzenia wezwana została policja

2026.01.29

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

fot. kadr z wideo

Podczas koncertu Skolima w Lublinie doszło do niebezpiecznego incydentu. 12-letnia dziewczynka złapała koszulkę rzuconą przez artystę, po czym została zaatakowana przez starszego mężczyznę. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, a sprawą zajęła się policja.

Szczegóły incydentu

Do zdarzenia doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Skolim zdjął koszulkę i rzucił ją w stronę publiczności. Dziewczynka złapała gadżet, jednak mężczyzna, który był w towarzystwie ok. 10-letniego syna, próbował siłą odebrać koszulkę.

Jak relacjonuje matka poszkodowanej:

„Córka zaczęła płakać i prosić, aby przestał. Dziecko zrobiło się czerwone, miało drgawki i ból w klatce piersiowej. Policja wezwała karetkę i bardzo profesjonalnie zaopiekowała się poszkodowaną.”

Starsza siostra dziewczynki próbowała bronić młodszej, krzycząc do agresora: „co ty człowieku robisz, zostaw moją siostrę”.

Reakcja policji

Komenda Miejska Policji w Lublinie poinformowała, że sprawa jest w wstępnej fazie postępowania wyjaśniającego. Policjanci będą analizować nagrania z monitoringu, przesłuchiwać świadków oraz ustalać tożsamość agresora. Na chwilę obecną matka dziewczynki nie zdecydowała się na formalne złożenie zawiadomienia.

Podinsp. Kamil Gołębiowski przekazał:

„Będziemy przesłuchiwać osoby, które mogą posiadać istotną wiedzę, oraz wyjaśniać okoliczności, w jakich doszło do wyrwania koszulki.”

Matka dziewczynki apeluje do świadków o zgłaszanie się osób, które nagrały całe zdarzenie.

