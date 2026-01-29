CGM

Ariana Grande walczy z odsprzedażą biletów na jej koncerty po zawyżonych cenach

Ariana Grande walczy ze spekulantami biletowymi

2026.01.29

Ariana Grande walczy z odsprzedażą biletów na jej koncerty po zawyżonych cenach

Ariana Grande postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce po tym, jak bilety na jej trasę „Eternal Sunshine” znikały w kilka minut, a następnie pojawiały się w sprzedaży po zawyżonych cenach na rynku wtórnym. Artystka nie kryła swojego niezadowolenia i podkreśliła, że najważniejsze jest, aby bilety trafiły do prawdziwych fanów.

Koniec z przekrętem na rynku wtórnym

Źródła bliskie Ariany ujawniły, że jej zespół współpracował z Live Nation, aby wyeliminować problem spekulantów. Ariana zdecydowała się także zrezygnować z dynamicznego ustalania cen, aby bilety nie drożały w przypadku dużego popytu.

Dzięki temu większość biletów udało się utrzymać poza rynkiem wtórnym, co pozwoliło fanom na uczciwy dostęp do koncertów.

Ticketmaster reaguje

Firma Ticketmaster, odpowiedzialna za sprzedaż biletów, ogłosiła, że w październiku anulowano część transakcji, które naruszały regulamin zakupu. Bilety te zostaną ponownie wystawione w lutym, dzięki czemu fani będą mogli je zdobyć w uczciwy sposób.

Ariana Grande jasno daje do zrozumienia, że spekulanci nie mają miejsca przy jej trasie koncertowej i stawia na bezpośredni kontakt z fanami.

