Arab zdobywa mistrzowski pas na PRIME 15

Przeciwnik rapera był liczony niespełna po minucie walki

2026.01.11

fot. mat. pras.

Arab zdobył mistrzowski pas po brutalnym main evencie Prime 15, w którym pokonał Taazy’ego na zasadach muay thai w małych rękawicach.

Arab od pierwszych sekund kontrolował walkę

Od samego początku Arab narzucił tempo, trafiając frontalnym kopnięciem, po którym natychmiast zamknął rywala w klinczu i zasypywał go kolanami. Presja była tak duża, że Kamil „Taazy” Mataczyński znalazł się na liczeniu po niespełna minucie walki.

Taazy próbował ratować się klinczem, ale każda próba kończyła się kolejnymi czystymi trafieniami Araba. W jednej z akcji przyjął mocne kopnięcie, musiał przykucnąć i wyraźnie stracił kontrolę nad starciem. Arab konsekwentnie punktował i rozbijał rywala, nie dając mu szans na złapanie rytmu.

Druga runda i finałowe zwycięstwo

Pod koniec drugiej rundy tempo Araba nieco spadło, a przerwa w walce po kopnięciu w krocze dała zawodnikowi chwilę wytchnienia. Mimo tego Arab utrzymał przewagę, doprowadzając walkę do końca i zdobywając mistrzowski pas.

To historyczne zwycięstwo – Arab jako pierwszy zawodnik pokonał Taazy’ego, zapisując się w historii freak fightów w Polsce.

Dlaczego zwycięstwo Araba jest ważne?

  • Arab zdobywa pierwszy mistrzowski pas w freak fightach

  • Walka odbyła się na zasadach muay thai w małych rękawicach

  • Taazy był jednym z najtrudniejszych rywali na polskiej scenie freak fightów

  • PRIME 15 zapewniło widowiskowy main event dla fanów MMA i freak fightów

