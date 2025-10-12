Szukaj
Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”

Arab zabrał głos i wyjaśnił, jak naprawdę wyglądała cała sytuacja

2025.10.12

Podczas konferencji przed galą Prime 4 doszło do głośnego incydentu z udziałem rapera Araba i Jacka Murańskiego. W sieci szybko pojawiło się nagranie pokazujące jak Arab uderza Jacka Murańskiego. Sam zainteresowany zabrał głos i wyjaśnił, jak naprawdę wyglądała cała sytuacja.

Arab: „Nie uderzyłem, tylko odepchnąłem”

W rozmowie z MMA.pl Arab stanowczo zaprzeczył, jakoby doszło do uderzenia. Jak tłumaczy, nie wyprowadził ciosu, a jedynie odepchnął twarz Jacka Murańskiego w reakcji na jego prowokacje.

„Nie uderzyłem Jacka Murańskiego. Rzeczywiście dotknąłem jego spoconej twarzy, odepchnąłem ją. To było okropne, musiałem po tym umyć ręce” – powiedział Arab.

Raper dodał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, ponieważ Murański miał używać wobec niego obraźliwych słów i wciągać w konflikt jego rodzinę.

Kulisy konfliktu Araba i Jacka Murańskiego

Zdarzenie, do którego doszło na konferencji Prime Show MMA, wywołało spore emocje wśród fanów freak fightów. Nagrania szybko obiegły media społecznościowe, a w komentarzach pojawiły się liczne spekulacje o agresji ze strony Araba.

Artysta zaznaczył jednak, że jego zachowanie było reakcją na prowokację, a nie próbą rozpoczęcia bójki. Wskazał również, że medialne przekazy zostały wyolbrzymione, a niektóre portale celowo podkręciły temat, by przyciągnąć uwagę widzów.

 

 

