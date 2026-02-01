CGM

Apashe i Alina Pash tworzą teledysk do utworu „Kyiv", który powstawał w warunkach wojennych

Podczas dziesięciodniowych zdjęć ekipa i artyści mieszkali w schronach przeciwbombowych

2026.02.01

Apashe i Alina Pash tworzą teledysk do utworu „Kyiv”, który powstawał w warunkach wojennych

Belgijsko-kanadyjski producent muzyczny Apashe po raz kolejny połączył siły z reżyserem Adrianem Villagomezem, tworząc nowy teledysk do utworu „Kyiv”. Produkcja powstała w stolicy Ukrainy, mimo trwającej wojny, i jest hołdem dla tamtejszej społeczności artystycznej. W teledysku występuje również ukraińska wokalistka Alina Pash, która dodała utworowi wyjątkowej autentyczności.

Twórcza współpraca Apashe i Adriana Villagomeza

Adrian Villagomez od lat współpracuje z Apashe przy produkcji muzycznych filmów artystycznych. W 2025 roku reżyser zrealizował dla producenta takie teledyski jak „Catch Me”, „Bellatores” oraz „Rome Is Burning”. Teledysk do „Kyiv” został nakręcony na filmie 35 mm, co nadało mu wyjątkowy, kinowy charakter.

Podczas dziesięciodniowych zdjęć ekipa i artyści mieszkali w schronach przeciwbombowych, a nad miastem przelatywały drony. Mimo niebezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy pracy filmowej zachowali entuzjazm i pełne zaangażowanie, co widać w efekcie końcowym.

Hołd dla ukraińskiej sceny artystycznej

Teledysk „Kyiv” to nie tylko utwór muzyczny, ale także manifest wsparcia dla ukraińskiej społeczności kreatywnej, która nadal cierpi wskutek wojny. Produkcja pokazuje lokalnych muzyków, tancerzy, aktorów oraz filmowców, podkreślając bogactwo talentów, jakie istnieje w Ukrainie.

Jak zauważa reżyser, zakończenie teledysku przypomina, że „granica między ‚tam’ a ‚tutaj’ jest cieńsza, niż myślisz”. Produkcja ma być również inspiracją dla kolejnych twórców, którzy będą chcieli współpracować z ukraińskimi artystami po zakończeniu konfliktu.

Dokument o powstawaniu teledysku w przygotowaniu

Podczas realizacji teledysku Villagomez kręcił także materiały do dokumentu, który obecnie jest w postprodukcji. Film ma ukazać kulisy powstawania teledysku oraz życie ukraińskich artystów w trudnych warunkach wojennych, pokazując ich determinację i pasję.

