Anna Wintour wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia w trakcie MET Gali. Wszystko w obawie przed Kanye Westem i Biancą Censori

MET Gala za nami. Prestiżowe wydarzenie modowe jak zwykle ściągnęło uwagę mediów w całego świata, które prezentują dziś gwiazdy i ich oryginalne stylizacje. Jeśli zabrakło kogoś z modowego świata, to na pewno Kanyego Westa. Organizatorka MET Gali, naczelna „Vogue’a” Anna Wintour miała specjalnie dopilnować tego, Ye i jego żona się nie pojawili.

Persona non grata

Głównym zadaniem MET Gali jest prezentowanie oryginalnych kreacji. Tymczasem głównym pomysłem Westa na pokazywanie małżonki publicznie, jest prezentowanie jej… bez kreacji, lub niemal bez. Szefowa „Vogue’a” nie chciała dopuścić, by raper wparował na jej wydarzenie z półnagą żoną, dlatego wprowadziła dodatkowe obostrzenia. Jak donosi RadarOnline, West nie otrzymał zaproszenia na galę i ochrona miała mieć baczenie na to, by nie pojawił się na niej znienacka.

– Istnieje pełny protokół na wypadek, gdyby Kanye został zauważony gdziekolwiek w pobliżu dywanu. Jeśli się pojawi, jest plan. Anna postawiła sprawę jasno – żadnego dramatu na jej dywanie. Po tym, co wydarzyło się podczas gali Grammy, nikt nie chce ryzykować – powiedział informator RadarOnline.