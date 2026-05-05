Alicja Szemplińska już po próbach do Eurowizji. Jak będzie wyglądał występ?

Alicja Szemplińska intensywnie przygotowuje się do najważniejszego występu w swojej karierze

2026.05.05

Alicja Szemplińska intensywnie przygotowuje się do jednego z najważniejszych występów w swojej karierze. Reprezentantka Polski jest już po pierwszej próbie na scenie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Wiedniu w hali Wiener Stadthalle. Pierwsze zdjęcia z prób szybko obiegły media społecznościowe i wywołały falę komentarzy pełnych zachwytu.

Pierwsza próba na eurowizyjnej scenie

Podczas niedzielnych prób artyści po raz pierwszy mogli zaprezentować pełną koncepcję swoich występów w warunkach scenicznych. Dla Alicji Szemplińskiej był to szczególnie ważny moment, ponieważ mogła zobaczyć, jak jej wizja prezentuje się w dużej, eurowizyjnej oprawie.

Artystka podkreślała, że wejście na scenę i zobaczenie finalnej realizacji projektu wywołało u niej ogromne emocje. Jednocześnie zaznaczyła, że część elementów nadal wymaga dopracowania przed kolejnymi próbami.

Scenografia i stylizacja – mocny, dopracowany koncept

Występ Alicji Szemplińskiej został przygotowany w dopracowanej wizualnie formie. Na scenie pojawi się duża rampa, która stanowi kluczowy element choreografii i pozwala tancerzom na dynamiczne ruchy i zmiany poziomów.

Artystka wystąpi w metalicznym gorsecie oraz rozkloszowanych spodniach, a za jej stylizację odpowiada Katarzyna Konieczka. Całość ma podkreślać nowoczesny i wyrazisty charakter utworu „Pray”.

Tancerze i choreografia

Na scenie Alicji Szemplińskiej towarzyszyć będą doświadczeni tancerze: Oskar Borkowski, Włodzimierz Kołobycz, Stefano Silvino oraz Krystian Rzymkiewicz. Ich choreografia została zaprojektowana tak, aby współgrała z konstrukcją rampy i budować napięcie sceniczne w trakcie występu.

Połączenie ruchu, światła i muzyki ma stworzyć spójną, dynamiczną całość, która wyróżni polski występ na tle konkurencji.

 

Reakcje fanów – fala pozytywnych komentarzy

Pierwsze zdjęcia z prób spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród internautów. W komentarzach dominują zachwyty nad wokalem, wizualną stroną występu oraz samą koncepcją sceniczną.

Fani podkreślają, że występ wygląda profesjonalnie i ma duży potencjał na awans do finału. W sieci pojawiają się również opinie, że Polska może być jednym z czarnych koni tegorocznej Eurowizji.

 

Rosnące oczekiwania przed konkursem

Z każdym kolejnym etapem prób rośnie zainteresowanie występem Alicji Szemplińskiej. Widzowie i fani konkursu zwracają uwagę nie tylko na stronę muzyczną, ale także na spójność wizualną i emocjonalny przekaz utworu.

Przed artystką jeszcze kilka dni intensywnych przygotowań, podczas których dopracowane zostaną szczegóły występu, tak aby finalnie zaprezentować pełnię scenicznej koncepcji podczas konkursu.

 

