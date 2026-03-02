Alex Warren wydaje singiel „FEVER DREAM” – energetyczny powrót po przełomowym 2025 roku

Alex Warren opublikował wyczekiwany singiel i teledysk „FEVER DREAM”, który zapowiada kolejny etap w jego muzycznej karierze. Po tygodniach zwiastowania i ponad 100 milionach odsłon materiałów promujących, utwór wreszcie ujrzał światło dzienne.

„FEVER DREAM” – surrealistyczna podróż życia w chaosie

Piosenka opowiada o intensywności życia w pełnym pędzie – od burzliwego romansu, odzwierciedlającego pierwsze spotkanie Warrena z żoną Kouvr, po nieustannie zmieniający się chaos sławy. Teledysk w reżyserii Andrew Theodore Balasia przedstawia Warrena w chaotycznym, senno-dystopijnym świecie, pełnym barwnych, ekscentrycznych postaci, gdzie codzienność miesza się z absurdalnym świętowaniem i zabawą. W wideo gościnnie pojawia się Paris Hilton, wcielając się w kierowcę autobusu turystycznego w Los Angeles.

Alex Warren – sukcesy i rekordy

Alex Warren to artysta nominowany do GRAMMY w kategorii Best New Artist. Jego największy przebój „Ordinary” zebrał ponad 3 miliardy streamów, spędził 10 tygodni na szczycie Billboard Hot 100 i zdobył status potrójnej platyny.

W 2025 roku Warren wydał debiutancki album „You’ll Be Alright, Kid”, który osiągnął platynowy nakład w USA i spędził 13 tygodni na liście Billboard 200, debiutując na 5. miejscu. Na krążku znalazły się hity takie jak „Ordinary”, „Eternity”, „Bloodline” z Jellym Rollem, „On My Mind” z ROSÉ i „Burning Down” z Joe Jonasem.

Trasa koncertowa i występy

W marcu 2026 roku Warren ogłosił światową trasę koncertową Finding Family On The Road, która rozpocznie się 4 kwietnia w Düsseldorfie i zakończy 15 lipca w Nowym Jorku. Artysta występował również na BRIT Awards, prezentując swój przebój „Ordinary”, a wcześniej pojawiał się na Coachelli z Edem Sheeranem oraz w popularnych amerykańskich talk show.

Styl i wpływ muzyczny

Alex Warren zdobył fanów dzięki wrażliwym, popowym melodiom, pełnemu pasji wokalowi oraz szczerym, lirycznym tekstom. Jego twórczość łączy osobiste historie z uniwersalnymi emocjami, co uczyniło go jedną z największych gwiazd 2025 roku. Obecnie walczy o 8 statuetek iHeart Radio Music Awards, umacniając swoją pozycję w światowej branży muzycznej.