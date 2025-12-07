CGM

Alex Warren i Gigi Perez prezentują nową wersję singla „Eternity”

Latem 2025 roku Alex i Gigi wykonali „Eternity” podczas festiwalu Lollapalooza

Alex Warren i Gigi Perez prezentują nową wersję singla „Eternity”

Nominowany do Grammy wokalista i autor piosenek, Alex Warren, połączył siły z Gigi Perez, by nagrać nową wersję utworu „Eternity”. Ich głosy tworzą wyjątkową harmonię, dodając piosence głębi i emocji.

Premiera i klip do „Eternity”

Nowe nagranie towarzyszy klip z wykonaniem na żywo, podkreślającym autentyczność utworu. Oryginalny singiel pochodzi z wydanego w lipcu 2025 roku albumu Warrena, „You’ll Be Alright, Kid”, który zadebiutował na 6. miejscu globalnego rankingu Spotify oraz 16. pozycji Billboard Hot 100.

Wspólne wykonanie na Lollapalooza

Latem 2025 roku Alex i Gigi wykonali „Eternity” podczas festiwalu Lollapalooza w Chicago. Po tym doświadczeniu postanowili nagrać studyjną wersję.

Gigi Perez komentuje:

„‘Eternity’ przemówiło do mnie od pierwszej chwili. Możliwość połączenia naszych perspektyw w tym nagraniu była czymś wyjątkowym. Alex dzieli się swoim doświadczeniem straty poprzez muzykę, co inspiruje mnie do dzielenia się moją historią.”

Sukcesy Alex Warrena w 2025 roku

  • Nominacja do Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta

  • Album „You’ll Be Alright, Kid” pokryty platyną w USA, utrzymuje się w top 10 Billboard 200 od 13 tygodni

  • Hity z albumu: „Ordinary”, „Eternity”, „Bloodline” ft. Jelly Roll, „On My Mind” ft. ROSÉ, „Burning Down” z Joe Jonasem

  • Singiel „Ordinary” uzyskał status potrójnej platyny i dołączył do Klubu Miliona Streamów na Spotify

  • Łączna liczba streamów Alex Warrena w 2025 roku: 5,6 miliarda, ponad 53 miliony słuchaczy miesięcznie

Nadchodzące trasy koncertowe

Alex Warren ogłosił europejską trasę Little Orphan Alex Live, rozpoczynającą się 4 kwietnia 2026 roku w Dusseldorfie, oraz trasę po USA i Kanadzie, której promocję wspierają m.in. Jennifer Aniston i Maks Greenfield.

