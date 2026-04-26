Agata Kulesza goli głowę Katarzynie Nosowskiej, a Roksana Węgiel swojemu mężowi. Włosy poświęcają też Maffashion, Edyta Pazura i inni

Gwiazdy golą się na łyso dla chorych dzieci

2026.04.26

Nosowska bold 2026

Charytatywny stream, który poruszył internet

W sieci trwa jedna z największych akcji charytatywnych ostatnich lat zainicjowana przez Łatwoganga. Influencer rozpoczął specjalny livestream, którego celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie onkologiczne dzieci. Całość wspiera Fundacja Cancer Fighters, a tempo rosnących wpłat sprawiło, że wydarzenie szybko stało się ogólnopolskim fenomenem.

Inspiracją do akcji był przekaz związany z walką z rakiem oraz popularne internetowe inicjatywy charytatywne. W ciągu kilku dni udało się zebrać dziesiątki milionów złotych, a do projektu zaczęły dołączać znane osoby z show-biznesu, internetu i świata mediów.

Gwiazdy golą włosy na łyso w geście solidarności

Największe emocje wzbudziły momenty, w których celebryci decydowali się na radykalny gest – ogolenie głowy na łyso na oczach widzów.

Do akcji dołączyły między innymi Kasix, Maffashion oraz Edyta Pazura. Każda z nich zdecydowała się na ten krok w momencie osiągnięcia określonych progów finansowych zbiórki. Widzowie mogli na żywo obserwować reakcje uczestników, co dodatkowo zwiększało zainteresowanie transmisją.

Szczególnie głośno było o występie Maffashion, która po połączeniu na live z Maciejem Musiałem zdecydowała się na ogolenie głowy, a także o Edycie Pazurze, która spełniła warunek po osiągnięciu 50 milionów złotych w zbiórce.

Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza w poruszającym momencie

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów streama było pojawienie się Katarzyny Nosowskiej. Artystka wcześniej zapowiedziała, że zgoli włosy, jeśli zbiórka osiągnie 55 milionów złotych.

Gdy cel został osiągnięty, Nosowska pojawiła się w studiu i spełniła swoją obietnicę. W tej wyjątkowej chwili wsparła ją Agata Kulesza, która osobiście chwyciła za maszynkę i ogoliła wokalistkę na łyso. Całość odbyła się w emocjonalnej atmosferze, a artystki dodatkowo zaśpiewały wspólnie piosenkę.

Luka i Kevin Mglej również zdecydowali się na zmianę wyglądu

W ramach akcji dołączyli także mężczyźni związani ze światem internetu i show-biznesu. Luka oraz Kevin Mglej również zgodzili się na ogolenie głowy w trakcie transmisji.

Choć Luka początkowo miał wątpliwości i podkreślał, że zmiana wyglądu może wpłynąć na jego życie prywatne i zawodowe, ostatecznie dotrzymał słowa. Wraz z Kevinem Mglejem przeszedł metamorfozę na żywo, co wywołało ogromne reakcje widzów.

Fenomen społecznej mobilizacji

Akcja Łatwoganga pokazuje, jak duży potencjał mają współczesne media społecznościowe w zakresie działań charytatywnych. W krótkim czasie udało się zebrać ogromne środki finansowe, a dodatkowo zaangażować dziesiątki znanych osób.

Wydarzenie stało się przykładem, jak internetowe inicjatywy mogą realnie wspierać leczenie i poprawę życia potrzebujących dzieci, jednocześnie angażując szeroką publiczność.

LINK DO ZBIÓRKI

@nastalyyy_ MAFFASHION DOLACZA DO KASIX #latwogang #maffashion #kasix

@goniec.plKatarzyna Nosowska goli się na łyso! 👏🏻🫶🏻

 

