Afrika Bambaataa nie żyje. Ikona hip-hopu miała 68 lat

Był jedną z kluczowych postaci odpowiedzialnych za rozwój hip-hopu jako globalnej kultury

2026.04.10

Afrika Bambata

Świat muzyki hip-hopowej pogrążył się w żałobie. Jak potwierdziła organizacja Hip Hop Alliance, zmarł Afrika Bambaataa – jeden z pionierów i najbardziej wpływowych twórców kultury hip-hop. Artysta miał 68 lat.

Według informacji przekazanych przez media, w tym TMZ, przyczyną śmierci były powikłania związane z chorobą nowotworową. Informację o odejściu muzyka potwierdzono 10 kwietnia.

Kim był Afrika Bambaataa?

Afrika Bambaataa, urodzony jako Lance Taylor w nowojorskim Bronksie, był jedną z kluczowych postaci odpowiedzialnych za rozwój hip-hopu jako globalnej kultury. Dorastał w czasach ruchów wyzwolenia czarnoskórej społeczności w USA, które miały ogromny wpływ na jego późniejszą działalność.

W 1973 roku współtworzył Universal Zulu Nation – międzynarodowy ruch promujący świadomość hip-hopową, którego celem było kierowanie młodzieży w stronę kreatywności, pokoju i jedności.

„Planet Rock” i wpływ na muzykę

Przełomem w karierze Bambaataa był utwór „Planet Rock” z 1982 roku. Singiel ten stał się jednym z fundamentów nowoczesnego hip-hopu i electro-funku, a jego wpływ na rozwój muzyki lat 80. jest uznawany za historyczny.

Artysta współpracował również z wieloma ikonami muzyki, m.in. Jamesem Brownem i Johnem Lydonem, a także brał udział w projektach o charakterze społecznym, takich jak antyapartheidowy utwór „Sun City” z 1985 roku.

Dziedzictwo i kontrowersje

W kolejnych dekadach działalność Bambaataa była jednocześnie doceniana i kontrowersyjna. Artysta kierował Universal Zulu Nation do 2016 roku, kiedy ustąpił ze stanowiska po pojawieniu się zarzutów dotyczących nadużyć seksualnych z przeszłości.

Bambaataa konsekwentnie zaprzeczał oskarżeniom, określając je jako bezpodstawne i szkodzące jego reputacji.

W 2025 roku media informowały również o przegranym procesie cywilnym, w którym nie stawił się w sądzie.

Znaczenie dla kultury hip-hopowej

Mimo kontrowersji, Afrika Bambaataa pozostaje uznawany za jednego z ojców hip-hopu. Hip Hop Alliance podkreśliła w swoim oświadczeniu, że jego działalność przyczyniła się do powstania globalnego ruchu opartego na ideach pokoju, jedności i kreatywności.

Jego wpływ na rozwój muzyki i kultury miejskiej sprawił, że Bronx stał się symbolem narodzin hip-hopu, który dziś jest jednym z najważniejszych gatunków muzycznych na świecie.

Śmierć Afrika Bambaataa zamyka ważny rozdział w historii muzyki. Niezależnie od późniejszych kontrowersji, jego wkład w rozwój hip-hopu pozostaje nie do przecenienia, a jego twórczość i działalność na zawsze wpisały się w historię kultury muzycznej.

