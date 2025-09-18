Aerosmith zapowiedzieli pierwszy wydawnictwo od 2012 roku. Steven Tyler na nowej EP-ce połączy siły z innym wokalistą

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Yungblud i Aerosmith łączą siły na EP-kę One More Time

Yungblud i Aerosmith ogłosili wspólny projekt – nową EP-kę zatytułowaną One More Time. Wydawnictwo promuje singiel „My Only Angel”, który ukaże się już w najbliższy piątek, 19 września 2025 roku.

„My Only Angel” – pierwszy utwór Aerosmith od 2012 roku

Singiel „My Only Angel”będzie pierwszym oryginalnym nagraniem Aerosmith od czasu albumu „Music From Another Dimension!” z 2012 roku. Zespół zakończył karierę koncertową w 2024 roku po tym, jak Steven Tyler doznał kontuzji strun głowoych. Nowa piosenka powstała przy współpracy z Yungbludem i producentem Mattem Schwartz’em. Ostatnie szlify zostały dodane w maju 2025.

Duet, który narodził się na MTV VMAs

Plotki o współpracy pojawiły się po MTV Video Music Awards 2025, gdzie Yungblud wystąpił razem ze Stevenem Tylerem i Joe Perrym, oddając hołd Ozzemu Osbourne’owi. Po koncercie muzycy podgrzali atmosferę w mediach społecznościowych, sugerując jakiś „sekret” – dziś już wiadomo, że chodziło o EP-kę „One More Time”.

Hołd dla Ozzy’ego Osbourne’a

Wspólny występ na gali VMAs nie był pierwszym momentem, w którym Yungblud okazał szacunek legendzie metalu. Kilka tygodni wcześniej zagrał wzruszającą wersję utworu „Changes” podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath. Po śmierci Ozzy’ego w lipcu 2025 roku artysta zapowiedział, że będzie wykonywał ten utwór na każdym swoim koncercie.

Inspiracja od najmłodszych lat

W rozmowie z NME Yungblud podkreślił, jak wielki wpływ na jego życie miał Ozzy Osbourne: