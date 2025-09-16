Szukaj
CGM

Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydanie legendy rocka od dekady

Czy „My Only Angel” zapowiada większy projekt?

2025.09.16

opublikował:

Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydanie legendy rocka od dekady

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pierwsza oryginalna piosenka Aerosmith od 2012 roku

Aerosmith powrócili z nową muzyką po ponad dziesięciu latach. Zespół połączył siły z Yungbludem, aby stworzyć singiel „My Only Angel”, którego fragment został już zaprezentowany fanom. To pierwsze oryginalne wydawnictwo grupy od czasu albumu Music From Another Dimension! z 2012 roku.

Sekretny projekt ujawniony po MTV VMAs

Plotki o współpracy pojawiły się po występie Aerosmith i Yungbluda na MTV VMAs 2025, gdzie artyści wspólnie oddali hołd zmarłemu Ozzy’emu Osbourne’owi. W opublikowanym później nagraniu wideo Steven Tyler powiedział: „We got a secret and nobody knows it”, co rozbudziło ciekawość fanów. Teraz wiemy, że chodziło o premierę „My Only Angel”.

Fragment utworu i reakcja fanów

Udostępniony teaser zawiera refren:

„Will you cry / if I called you my angel / gotta leave, gotta leave, gotta leave you one more time.”

Po nagraniu Yungblud pocałował Stevena Tylera w policzek, a wokalista Aerosmith z uśmiechem dodał:

„Nice! Fuckin’ a, shit. Hallelujah!” – co wywołało euforię fanów w sieci.

Czy „My Only Angel” zapowiada większy projekt?

Na ten moment nie wiadomo, czy singiel będzie jednorazowym projektem, czy częścią większego wydawnictwa. Aerosmith od lat wstrzymywał się z publikacją nowego materiału, szczególnie po przerwaniu trasy koncertowej spowodowanej kontuzją głosową Stevena Tylera.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by YUNGBLUD (@yungblud)

 

Yungblud i hołd dla Ozzy’ego Osbourne’a

Kolaboracja z Aerosmith to kolejny krok w karierze Yungbluda, który w ostatnich miesiącach intensywnie oddaje cześć spuściźnie Ozzy’ego Osbourne’a i Black Sabbath. Podczas pożegnalnego koncertu „Back To The Beginning” w Birmingham w lipcu 2025 roku artysta wykonał „Changes” w supergrupie złożonej z muzyków Sleep Token i zespołu Ozzy’ego.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide
NEWS

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku
NEWS

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończ ...

Malik Montana udzielił wywiadu Winiemu

19 minut temu

CGM
Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych ...

Koncert z okazji COP30 w São Paulo

1 godzinę temu

CGM
Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drastyczny stan zwłok utrudnia śledztwo

Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drasty ...

Policja bada szokujące odkrycie

1 godzinę temu

CGM
Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Prawnik potwierdza leczenie artysty

1 godzinę temu

CGM
Rolling Stones prawie skończyli nowy album – szczegóły prac w Londynie

Rolling Stones prawie skończyli nowy album – szczegóły prac w Lo ...

Nowa płyta szybciej niż ostatnio

1 godzinę temu

CGM
Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na Prime Video

Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na P ...

Ostatni show dostępny online za darmo

2 godziny temu