Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydanie legendy rocka od dekady

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pierwsza oryginalna piosenka Aerosmith od 2012 roku

Aerosmith powrócili z nową muzyką po ponad dziesięciu latach. Zespół połączył siły z Yungbludem, aby stworzyć singiel „My Only Angel”, którego fragment został już zaprezentowany fanom. To pierwsze oryginalne wydawnictwo grupy od czasu albumu Music From Another Dimension! z 2012 roku.

Sekretny projekt ujawniony po MTV VMAs

Plotki o współpracy pojawiły się po występie Aerosmith i Yungbluda na MTV VMAs 2025, gdzie artyści wspólnie oddali hołd zmarłemu Ozzy’emu Osbourne’owi. W opublikowanym później nagraniu wideo Steven Tyler powiedział: „We got a secret and nobody knows it”, co rozbudziło ciekawość fanów. Teraz wiemy, że chodziło o premierę „My Only Angel”.

Fragment utworu i reakcja fanów

Udostępniony teaser zawiera refren:

„Will you cry / if I called you my angel / gotta leave, gotta leave, gotta leave you one more time.”

Po nagraniu Yungblud pocałował Stevena Tylera w policzek, a wokalista Aerosmith z uśmiechem dodał:

„Nice! Fuckin’ a, shit. Hallelujah!” – co wywołało euforię fanów w sieci.

Czy „My Only Angel” zapowiada większy projekt?

Na ten moment nie wiadomo, czy singiel będzie jednorazowym projektem, czy częścią większego wydawnictwa. Aerosmith od lat wstrzymywał się z publikacją nowego materiału, szczególnie po przerwaniu trasy koncertowej spowodowanej kontuzją głosową Stevena Tylera.