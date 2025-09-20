Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Nowy singiel „THC” to efekt współpracy Abrama Montany i Wilka WDZ. Artyści połączyli swoje style, tworząc numer, który balansuje pomiędzy uliczną szczerością a refleksyjnym podejściem do życia codziennego.

Mocny przekaz i autentyczny klimat

„THC” to utwór, w którym nie brakuje szczerości oraz autentyczności – dwóch fundamentów, na których od lat opiera się polski hip-hop. Tekst i flow obu raperów oddają klimat kultury, z której wyrastają, a jednocześnie pokazują, że rap może łączyć pokolenia.

Produkcja na światowym poziomie

Za warstwę muzyczną odpowiadają Cool P i Adelbert, którzy zadbali o nowoczesne, a zarazem ciężkie brzmienie. Dzięki nim singiel zyskał niepowtarzalny charakter, łączący klasyczny rapowy vibe z nowoczesną produkcją.