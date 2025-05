A$AP Rocky zrobił sobie diamentowy sygnet z postacią Rihanny

fot. Instagram / @badgalriri

A$AP Rocky zaskoczył wszystkich na Met Gali 2025, prezentując wyjątkowy pierścionek, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Pierścień jest inspirowany jego partnerką, Rihanną. Pierścionek wygląda jak figurka Rihanny i powstał z diamentów i 18-karatowego złota. Waży 110 gramów.

Rihanna w centrum uwagi

Pierścionek przedstawia postać Rihanny ubraną w diamentową suknię, z plecionymi w złote łańcuchy włosami, co jest wyjątkowym hołdem dla jej charakterystycznego stylu. A$AP Rocky, który od lat pokazuje swoje unikalne podejście do biżuterii, tym razem stworzył coś naprawdę wyjątkowego.

Historia pierścionka: Rok przed narodzinami dzieci

Chociaż pierścionek został zamówiony kilka lat temu, jeszcze przed narodzinami dzieci pary, A$AP Rocky z dumą prezentuje go teraz. Jest to swoisty symbol jego miłości do Riri.

View this post on Instagram A post shared by JASON OF BEVERLY HILLS (@jasonofbeverlyhills)

Ogłoszenie o ciąży podczas Met Gali

Nie tylko pierścionek zwrócił uwagę mediów. Podczas Met Gali 2025 para ogłosiła swoją trzecią ciążę. Rihanna, ubrana w obcisłą kreację Marca Jacobsa, promieniała, a A$AP Rocky dodał do swojego stroju unikalne elementy stworzone przez jego własną agencję AWGE.