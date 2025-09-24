A$AP Rocky wyjaśnił, dlaczego mimo zaczepki nie włączył się do beefu Drake’a z Kendrickiem

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W szczytowym okresie beefu z Kendrickiem Lamarem Drake opublikował diss „Family Matters” w którym wbił kilka szpilek A$AP Rocky’emu. „Nie wiedziałem, że wciąż rapujesz, bo wszyscy gadają tylko o twoich stylówkach / Chyba musisz znowu mieć dziecko, zanim pomyślisz o nowym kawałku / A nawet jak coś wypuścisz, powiedzą, że lepiej byłoby ci w roli modela, bo znów wyszło przeciętnie” – atakował wówczas Kanadyjczyk.

Beef Drake’a i Kendricka przerodził się w cyrk?

Część fanów liczyła wówczas na to, że Flacko odpowie, ale tak się nie stało. Dlaczego? W nowym wywiadzie dla Elle raper powiedział, że „nie chciał dokładać się do całego 'cyrku'”.

Oceniając ubiegłoroczne beefy, Rocky przyznał, że „to zdrowe dla hip-hopu”, choć jednocześnie skrytykował konflikt Drizzy’ego z K.Dotem, stwierdzając, że beef „przegrzał się”, kiedy zaczęli włączać się do niego inni, choćby Rick Ross.

– Bitwa toczyła się między Kendrickiem a Drake’em, a nie Drake’em i wszystkimi innymi, którzy wtedy coś mówili. Głównie dlatego odpuściłem – wyjaśnił Rocky. – Nie podoba mi się, w jakim kierunku to idzie – z tymi pozwami i całą resztą. Co to w ogóle za akcja? Jaki to ma sens? To nie moja sprawa, chyba – podsumował.