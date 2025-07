A$AP Rocky widziany w wózku inwalidzkim. Fani zaniepokojeni stanem zdrowia rapera

foto: K. Kalisz

Raper opuszcza budynek w West Hollywood w wózku inwalidzkim

A$AP Rocky został zauważony, gdy poruszał się na wózku inwalidzkim po wyjściu z jednego z budynków w West Hollywood. Na nagraniach wideo, które opublikował portal TMZ, artysta wyglądał na wyraźnie osłabionego i potrzebował pomocy ochroniarzy, by dotrzeć do samochodu – żółtego Hummera.

Raper był przykryty kocem – brak komentarza zespołu

Na zdjęciach widać, że A$AP Rocky był okryty kocem, a jego twarz wyrażała zmęczenie i dyskomfort. Do tej pory nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie od artysty lub jego przedstawicieli, co tylko wzmogło niepokój wśród fanów i mediów. Brak szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia pozostawia pole do spekulacji.

Możliwe przemęczenie po trasie i tygodniu mody

Jak podaje TMZ, A$AP Rocky miał niedawno wrócić z intensywnej trasy koncertowej oraz Paryskiego Tygodnia Mody, gdzie aktywnie uczestniczył w pokazach. Istnieje przypuszczenie, że mogło dojść do wyczerpania organizmu lub problemów żołądkowych po nieświeżym jedzeniu. Jednak nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Fani domagają się wyjaśnień i życzą powrotu do zdrowia

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych wywołały falę troski. Fani z całego świata wyrażają wsparcie i życzą artyście szybkiego powrotu do zdrowia. W komentarzach dominują słowa otuchy i nadzieja, że sytuacja nie jest poważna.