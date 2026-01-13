A$AP Rocky usuwa Playboi Cartiego z oficjalnej wersji singla „Helicopter$”

A$AP Rocky właśnie udostępnił najnowszy singiel „Helicopter$” z wyczekiwanego albumu „Don’t Be Dumb”, który ukaże się 16 stycznia 2026 roku. Choć wcześniej numer krążyły po sieci z gościnna zwortką Playboi Cartiego, w oficjalnej wersji numer jest samodzielnym kawałkiem Rocky’ego. Raper nie podał powodów tej decyzji.

Teledysk „Helicopter$” – wizualna jazda bez trzymanki

Oficjalny klip do singla prezentuje charakterystyczne dla Rocky’ego, kreatywne wizualizacje. Kamera podąża za nim w takich miejscach jak:

siłownia bokserska ,

dach kościoła ,

boczne skrzydło helikoptera.

Styl teledysku nawiązuje do grafiki wideo-gramowej, dopasowanej do okładki singla. W komentarzach na YouTube fani chwalą produkcję:

„Ten teledysk JEST SZALONY, utwór też świetny. WOW, nie mogę się doczekać albumu!”

„Rocky jest królem wizualizacji.”

Kreatywne podejście do promocji albumu

Wideo zostało wyreżyserowane przez A$AP Rocky’ego i Dana Streita. To kolejny wizualny zwiastun albumu „Don’t Be Dumb”, po wcześniejszym teledysku „Punk Rocky” z udziałem Winony Ryder.

Album „Don’t Be Dumb” – co już wiemy

Album „Don’t Be Dumb” to czwarty studyjny projekt A$AP Rocky’ego, którego limitowana winylowa edycja liczy 15 utworów na 2LP i łączy różne gatunki muzyczne: hip-hop, jazz, metal, indie i R&B.