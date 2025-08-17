A$AP Rocky udostępnił dwa nowe kawałki

fot. mat. pras.

Siedem lat po premierze „Testing” fani nadal czekają na nowy album A$AP Rocky’ego. Premiera „Don’t Be Dumb” pierwotnie była zaplanowana na 30 sierpnia ubiegłego roku, ale krążek nie ukazał się do dziś. Premiera niby jest zaplanowana na ten rok, ale czy krążek się ukaże – tego póki co nie wiadomo.

Rocky w nowym filmie Spike’a Lee

Album nie jest jedynym projektem, w który zaangażowany jest Rocky. Artysta gra w nowym filmie Spike’a Lee „Od dołu do góry” („Highest 2 Lowest”), pojawia się także na ścieżce dźwiękowej z tej produkcji.

Na platformach streamingowych można już posłuchać dwóch kawałków nagranych na potrzeby „Highest 2 Lowest” – „Trunks” oraz „Both Eyes Closed”.

„Od dołu do góry” to opowieść o wpływowym potentacie muzycznym, który staje się celem spisku, wymuszającego okup i musi walczyć o swoją rodzinę i dziedzictwo, a zarazem mierzy się z moralnym dylematem dotyczącym życia i śmierci. W roli głównej zobaczymy Denzela Washingtona.

Film trafi na Apple TV+ 5 września

Niewykluczone, że „Don’t Be Dumb” czeka na premierę, by nie kanibalizować się z filmem. W takiej sytuacji możemy spodziewać się albumu jesienią.