A$AP Rocky szczerze o procesie sądowym, wpływie na muzykę i roli w filmie Spike’a Lee. „Proces dosłownie mnie sparaliżował. Nie mogłem tworzyć w takim napięciu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

A$AP Rocky o procesie o próbę morderstwa: „Było to wyniszczające i stresujące”

A$AP Rocky przerwał milczenie na temat jednego z najbardziej burzliwych momentów w swojej karierze. W rozmowie z Variety raper przyznał, że oskarżenia o próbę morderstwa, jakie wysunął wobec niego były współpracownik A$AP Relli, były dla niego „wyniszczające i stresujące”. Cała sprawa znalazła finał w sądzie, gdzie Rocky został uniewinniony – co umożliwiło mu udział w Met Gali jako współgospodarz wydarzenia.

„To było wyniszczające i cholernie stresujące. Ale te emocje mogłem przelać w grę aktorską” – powiedział Rocky, nawiązując do swojej roli w nowym filmie Spike’a Lee „Highest 2 Lowest”.

„Yung Felon” – rola inspirowana prawdziwym życiem

Rocky wcielił się w postać „Yung Felona”, osadzonego, który nie rozumie konsekwencji swoich czynów – odwrotnie niż sam artysta.

„Grałem typa, który zachowywał się jak śmieć i nie zdawał sobie sprawy, co go czeka. W prawdziwym życiu ja doskonale znałem konsekwencje” – wyznał Rocky.

Film Spike’a Lee, do którego zwiastun zaprezentowano w czasie Met Gali, stanowi nie tylko nowy etap w karierze artysty, ale też terapeutyczne przepracowanie własnych doświadczeń z systemem sprawiedliwości.

Proces zatrzymał muzykę – Rocky o albumie „Don’t Be Dumb”

Rocky od 7 lat zapowiada swój czwarty album „Don’t Be Dumb”, jednak proces sądowy „sparaliżował” jego twórczość. W rozmowie przyznał, że zmagania prawne skutecznie blokowały jego kreatywność, choć nie oznacza to, że porzucił muzykę na dobre.

„Proces dosłownie mnie sparaliżował. Nie mogłem tworzyć w takim napięciu” – tłumaczył.

Na pytanie o nowości muzyczne, jakie mógłby zdradzić podczas ostatniego spotkania z paparazzi w Nowym Jorku, nie miał konkretnych wieści.

Po wszystkim – spokój, wolność i kolejny rozdział z Rihanną

Rocky przyznał, że po uniewinnieniu w sądzie czuje się w końcu szczęśliwy, a jego emocjonalna reakcja po ogłoszeniu wyroku nabrała nowego znaczenia po tym, jak ujawniono, że Rihanna prawdopodobnie była już w ciąży z ich trzecim dzieckiem w chwili zakończenia procesu.

„Nie mogłem się doczekać, żeby po prostu stamtąd uciec. Było we mnie tyle emocji” – podsumował.

Zarówno muzycznie, jak i filmowo, A$AP Rocky przygotowuje się do nowego etapu w swojej karierze. Choć proces na chwilę go zatrzymał, dziś wygląda na to, że artysta wraca na swoje tory – z nową siłą i większym zrozumieniem dla życia.