A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

A$AP Rocky zasugerował możliwość startu w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. W wywiadzie dla magazynu Esquire podkreślił, że polityka mogłaby być jego przyszłością i że czuje się przygotowany do pełnienia funkcji publicznej.

„Myślę, że świetnie bym sobie poradził, bo jestem człowiekiem dla ludzi” – stwierdził Rocky.

Problemy Nowego Jorku w oczach A$AP Rocky’ego

Artysta wskazał kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają pilnych zmian:

dziury w drogach i problemy z infrastrukturą,

rosnące ceny biletów kolejowych,

ograniczenie świadczeń socjalnych, takich jak SNAP (program pomocy żywnościowej dla osób o niskich dochodach).

„Te kwestie są często pomijane przez polityków, którzy obiecują zmiany, ale działają głównie dla własnych korzyści. Ja czerpię zyski z bycia sobą, a nie z manipulacji” – mówi Rocky.

A$AP Rocky apeluje do wyborców

Raper zachęca mieszkańców Nowego Jorku do wsparcia jego potencjalnej kampanii w 2029 roku:

„Głosujcie w 2029 na burmistrza Mayersa. Głosujcie na Rocky’ego.”

Obecny burmistrz, Zohran Mamdani, jest w pierwszym roku kadencji. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie ubiegał się o reelekcję.