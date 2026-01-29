CGM

A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

Artysta wskazał kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają pilnych zmian w mieście

2026.01.29

opublikował:

A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

A$AP Rocky zasugerował możliwość startu w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. W wywiadzie dla magazynu Esquire podkreślił, że polityka mogłaby być jego przyszłością i że czuje się przygotowany do pełnienia funkcji publicznej.

„Myślę, że świetnie bym sobie poradził, bo jestem człowiekiem dla ludzi” – stwierdził Rocky.

Problemy Nowego Jorku w oczach A$AP Rocky’ego

Artysta wskazał kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają pilnych zmian:

  • dziury w drogach i problemy z infrastrukturą,

  • rosnące ceny biletów kolejowych,

  • ograniczenie świadczeń socjalnych, takich jak SNAP (program pomocy żywnościowej dla osób o niskich dochodach).

„Te kwestie są często pomijane przez polityków, którzy obiecują zmiany, ale działają głównie dla własnych korzyści. Ja czerpię zyski z bycia sobą, a nie z manipulacji” – mówi Rocky.

A$AP Rocky apeluje do wyborców

Raper zachęca mieszkańców Nowego Jorku do wsparcia jego potencjalnej kampanii w 2029 roku:

„Głosujcie w 2029 na burmistrza Mayersa. Głosujcie na Rocky’ego.”

Obecny burmistrz, Zohran Mamdani, jest w pierwszym roku kadencji. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie ubiegał się o reelekcję.

Tagi


Popularne newsy

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów
NEWS

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026
NEWS

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”
NEWS

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Polecane

CGM
Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat”

Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsc ...

Od lat jednym z kluczowych obszarów działalności Tribbsa jest Eurowizja

35 minut temu

CGM
Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

„2027 na pewno będzie dla mnie końcem. Tak mówią”

39 minut temu

CGM
Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

"Nie wiem, co innego oznacza harmonia, jeśli nie dawanie”

1 godzinę temu

CGM
Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets of Minneapolis”

Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets o ...

"Napisałem tę piosenkę w odpowiedzi na terror państwowy"

1 godzinę temu

CGM
Rosé z BLACKPINK zalała się łzami po pytaniu o życie miłosne

Rosé z BLACKPINK zalała się łzami po pytaniu o życie miłosne

„K-popowe gwiazdy też są ludźmi”

2 godziny temu

CGM
Ariana Grande walczy z odsprzedażą biletów na jej koncerty po zawyżonych cenach

Ariana Grande walczy z odsprzedażą biletów na jej koncerty po zawyżony ...

Ariana Grande walczy ze spekulantami biletowymi

2 godziny temu