A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

A$AP Rocky, wszechstronny artysta, przedsiębiorca, aktor i ikona mody, wydał długo wyczekiwany czwarty album studyjny „DON’T BE DUMB”. Jest to pierwszy album Rocky’ego od 8 lat i natychmiast wzbudził globalne zainteresowanie. W preorderze sprzedano ponad 130 tys. winyli, a projekt zyskał status numer 1 wśród najczęściej dodawanych albumów hip-hopowych na Spotify, z przekraczającym milion pre-save’ów.

Gościnne występy i współpraca z gwiazdami

Na albumie „DON’T BE DUMB” pojawiają się liczne kolaboracje z topowymi artystami, m.in.:

BossMan Dlow

Brent Faiyaz

Danny Elfman

Doechii

Gorillaz

Jon Batiste

Jessica Pratt

Slay Squad

Thundercat

Tyler, The Creator

Westside Gunn

will.i.am

Danny Elfman i Thundercat występują również w teledysku do utworu „Punk Rocky”, który zbudował ogromne oczekiwanie wokół albumu. Magazyn Variety określił „Punk Rocky” jako wyznaczający nowy standard humoru i surrealizmu, a Rolling Stone stwierdził, że nadchodzący album jest jednym z najbardziej kreatywnych w karierze Rocky’ego.

Okładka albumu stworzona przez Tima Burtona

Współpraca z nagradzanym reżyserem Timem Burtonem zaowocowała niepowtarzalną okładką albumu, przedstawiającą sześć charakterystycznych person A$AP Rocky’ego:

GR1M

MR. MAYERS

RUGAHAND

BABUSHKA BOI

DUMMY

SHIRTHEAD

Każde z alter ego oddaje wyjątkowe momenty z kariery artysty i buduje narracyjne uniwersum „DON’T BE DUMB”.

Kariera A$AP Rocky w 2025 roku

Rok 2025 był niezwykle intensywny dla Rocky’ego:

Współprzewodniczył Met Gala 2025

Zagrał w filmach A24: Highest 2 Lowest (reż. Spike Lee) i If I Had Legs I’d Kick You (Złoty Glob, reż. Mary Bronstein)

Został dyrektorem kreatywnym Ray-Ban i PUMA

Mianowany ambasadorem domu mody Chanel

Jego agencja kreatywna AWGE współpracowała z markami takimi jak Marine Serre, Amina Muaddi, JW Anderson, Selfridges czy MTV, wspierając przy tym kariery artystów takich jak Playboi Carti czy slowthai.

Tracklista albumu „DON’T BE DUMB”

DISC 1

ORDER OF PROTECTION HELICOPTER INTERROGATION (SKIT) STOLE YA FLOW STAY HERE 4 LIFE PLAYA NO TRESPASSING STOP SNITCHING STFU PUNK ROCKY AIR FORCE (BLACK DEMARCO) WHISKEY (RELEASE ME) ROBBERY DON’T BE DUMB / TRIP BABY THE END

DISC 2

0. SWAT TEAM

FISH N STEAK (WHAT IT IS)

A$AP Rocky – legenda hip-hopu i mody

A$AP Rocky, czyli Rakim Mayers, od 2011 roku dominuje w branży muzycznej i popkulturze. Jego wcześniejsze albumy LONG.LIVE.A$AP, AT.LONG.LAST.A$AP i TESTING zdobyły miliardy streamów i miejsca #1 na Billboard 200. Rocky łączy muzykę, modę i kino, tworząc własny, niepowtarzalny styl. Album „DON’T BE DUMB” to kolejny etap jego kariery, łączący muzyczne innowacje, artystyczną wizję i globalne współprace.