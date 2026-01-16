CGM

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON'T BE DUMB" stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

Pierwszy album Rocky’ego od 8 lat

2026.01.16

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON'T BE DUMB" stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

A$AP Rocky, wszechstronny artysta, przedsiębiorca, aktor i ikona mody, wydał długo wyczekiwany czwarty album studyjny „DON’T BE DUMB”. Jest to pierwszy album Rocky’ego od 8 lat i natychmiast wzbudził globalne zainteresowanie. W preorderze sprzedano ponad 130 tys. winyli, a projekt zyskał status numer 1 wśród najczęściej dodawanych albumów hip-hopowych na Spotify, z przekraczającym milion pre-save’ów.

Gościnne występy i współpraca z gwiazdami

Na albumie „DON’T BE DUMB” pojawiają się liczne kolaboracje z topowymi artystami, m.in.:

  • BossMan Dlow

  • Brent Faiyaz

  • Danny Elfman

  • Doechii

  • Gorillaz

  • Jon Batiste

  • Jessica Pratt

  • Slay Squad

  • Thundercat

  • Tyler, The Creator

  • Westside Gunn

  • will.i.am

Danny Elfman i Thundercat występują również w teledysku do utworu „Punk Rocky”, który zbudował ogromne oczekiwanie wokół albumu. Magazyn Variety określił „Punk Rocky” jako wyznaczający nowy standard humoru i surrealizmu, a Rolling Stone stwierdził, że nadchodzący album jest jednym z najbardziej kreatywnych w karierze Rocky’ego.

Okładka albumu stworzona przez Tima Burtona

Współpraca z nagradzanym reżyserem Timem Burtonem zaowocowała niepowtarzalną okładką albumu, przedstawiającą sześć charakterystycznych person A$AP Rocky’ego:

  • GR1M

  • MR. MAYERS

  • RUGAHAND

  • BABUSHKA BOI

  • DUMMY

  • SHIRTHEAD

Każde z alter ego oddaje wyjątkowe momenty z kariery artysty i buduje narracyjne uniwersum „DON’T BE DUMB”.

Kariera A$AP Rocky w 2025 roku

Rok 2025 był niezwykle intensywny dla Rocky’ego:

  • Współprzewodniczył Met Gala 2025

  • Zagrał w filmach A24: Highest 2 Lowest (reż. Spike Lee) i If I Had Legs I’d Kick You (Złoty Glob, reż. Mary Bronstein)

  • Został dyrektorem kreatywnym Ray-Ban i PUMA

  • Mianowany ambasadorem domu mody Chanel

Jego agencja kreatywna AWGE współpracowała z markami takimi jak Marine Serre, Amina Muaddi, JW Anderson, Selfridges czy MTV, wspierając przy tym kariery artystów takich jak Playboi Carti czy slowthai.

Tracklista albumu „DON’T BE DUMB”

DISC 1

  1. ORDER OF PROTECTION

  2. HELICOPTER

  3. INTERROGATION (SKIT)

  4. STOLE YA FLOW

  5. STAY HERE 4 LIFE

  6. PLAYA

  7. NO TRESPASSING

  8. STOP SNITCHING

  9. STFU

  10. PUNK ROCKY

  11. AIR FORCE (BLACK DEMARCO)

  12. WHISKEY (RELEASE ME)

  13. ROBBERY

  14. DON’T BE DUMB / TRIP BABY

  15. THE END

DISC 2
0. SWAT TEAM

  1. FISH N STEAK (WHAT IT IS)

A$AP Rocky – legenda hip-hopu i mody

A$AP Rocky, czyli Rakim Mayers, od 2011 roku dominuje w branży muzycznej i popkulturze. Jego wcześniejsze albumy LONG.LIVE.A$AP, AT.LONG.LAST.A$AP i TESTING zdobyły miliardy streamów i miejsca #1 na Billboard 200. Rocky łączy muzykę, modę i kino, tworząc własny, niepowtarzalny styl. Album „DON’T BE DUMB” to kolejny etap jego kariery, łączący muzyczne innowacje, artystyczną wizję i globalne współprace.

