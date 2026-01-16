A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

A$AP Rocky, wszechstronny artysta, przedsiębiorca, aktor i ikona mody, wydał długo wyczekiwany czwarty album studyjny „DON’T BE DUMB”. Jest to pierwszy album Rocky’ego od 8 lat i natychmiast wzbudził globalne zainteresowanie. W preorderze sprzedano ponad 130 tys. winyli, a projekt zyskał status numer 1 wśród najczęściej dodawanych albumów hip-hopowych na Spotify, z przekraczającym milion pre-save’ów.
Gościnne występy i współpraca z gwiazdami
Na albumie „DON’T BE DUMB” pojawiają się liczne kolaboracje z topowymi artystami, m.in.:
-
BossMan Dlow
-
Brent Faiyaz
-
Danny Elfman
-
Doechii
-
Gorillaz
-
Jon Batiste
-
Jessica Pratt
-
Slay Squad
-
Thundercat
-
Tyler, The Creator
-
Westside Gunn
-
will.i.am
Danny Elfman i Thundercat występują również w teledysku do utworu „Punk Rocky”, który zbudował ogromne oczekiwanie wokół albumu. Magazyn Variety określił „Punk Rocky” jako wyznaczający nowy standard humoru i surrealizmu, a Rolling Stone stwierdził, że nadchodzący album jest jednym z najbardziej kreatywnych w karierze Rocky’ego.
Okładka albumu stworzona przez Tima Burtona
Współpraca z nagradzanym reżyserem Timem Burtonem zaowocowała niepowtarzalną okładką albumu, przedstawiającą sześć charakterystycznych person A$AP Rocky’ego:
-
GR1M
-
MR. MAYERS
-
RUGAHAND
-
BABUSHKA BOI
-
DUMMY
-
SHIRTHEAD
Każde z alter ego oddaje wyjątkowe momenty z kariery artysty i buduje narracyjne uniwersum „DON’T BE DUMB”.
Kariera A$AP Rocky w 2025 roku
Rok 2025 był niezwykle intensywny dla Rocky’ego:
-
Współprzewodniczył Met Gala 2025
-
Zagrał w filmach A24: Highest 2 Lowest (reż. Spike Lee) i If I Had Legs I’d Kick You (Złoty Glob, reż. Mary Bronstein)
-
Został dyrektorem kreatywnym Ray-Ban i PUMA
-
Mianowany ambasadorem domu mody Chanel
Jego agencja kreatywna AWGE współpracowała z markami takimi jak Marine Serre, Amina Muaddi, JW Anderson, Selfridges czy MTV, wspierając przy tym kariery artystów takich jak Playboi Carti czy slowthai.
Tracklista albumu „DON’T BE DUMB”
DISC 1
-
ORDER OF PROTECTION
-
HELICOPTER
-
INTERROGATION (SKIT)
-
STOLE YA FLOW
-
STAY HERE 4 LIFE
-
PLAYA
-
NO TRESPASSING
-
STOP SNITCHING
-
STFU
-
PUNK ROCKY
-
AIR FORCE (BLACK DEMARCO)
-
WHISKEY (RELEASE ME)
-
ROBBERY
-
DON’T BE DUMB / TRIP BABY
-
THE END
DISC 2
0. SWAT TEAM
-
FISH N STEAK (WHAT IT IS)
A$AP Rocky – legenda hip-hopu i mody
A$AP Rocky, czyli Rakim Mayers, od 2011 roku dominuje w branży muzycznej i popkulturze. Jego wcześniejsze albumy LONG.LIVE.A$AP, AT.LONG.LAST.A$AP i TESTING zdobyły miliardy streamów i miejsca #1 na Billboard 200. Rocky łączy muzykę, modę i kino, tworząc własny, niepowtarzalny styl. Album „DON’T BE DUMB” to kolejny etap jego kariery, łączący muzyczne innowacje, artystyczną wizję i globalne współprace.