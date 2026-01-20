A$AP Rocky na koncercie w Łodzi

A$AP Rock oficjalnie ogłosił swoją światową trasę koncertową na 2026 rok. Don’t Be Dumb World Tour, promowana przez Live Nation, obejmie aż 42 koncerty i będzie pierwszą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z albumu DON’T BE DUMB. To pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo rapera od ośmiu lat.

Don’t Be Dumb – pierwszy album A$AP Rocky’ego od ośmiu lat

Album DON’T BE DUMB ukazał się w ostatni piątek i już teraz jest jednym z najgłośniejszych hip-hopowych wydawnictw ostatnich lat. Billboard podkreśla, że płyta:

„nie tylko wynagradza cierpliwość fanów, ale dodaje nowe niuanse do podejścia rapera – pokazując jego dojrzalsze teksty i ewoluującą relację z melodią”.

Zainteresowanie albumem było bezprecedensowe – DON’T BE DUMB przekroczył milion pre-save’ów na Spotify, stając się hip-hopowym albumem z największą liczbą zapisów przedpremierowych w historii platformy.

Trasa koncertowa A$AP Rocky’ego – Ameryka Północna

Don’t Be Dumb World Tour rozpocznie się 27 maja 2026 roku w Chicago, koncertem w United Center. Następnie A$AP Rocky odwiedzi największe miasta Ameryki Północnej, w tym:

Los Angeles – Kia Forum

Toronto – Scotiabank Arena

Houston – Toyota Center

Północnoamerykańska część trasy zakończy się 11 lipca w Prudential Center w New Jersey.

A$AP Rocky w Europie i Polsce – koncert w Łodzi

Po zakończeniu koncertów w USA trasa przeniesie się do Europy i Wielkiej Brytanii. Europejska część Don’t Be Dumb World Tour wystartuje 25 sierpnia w Brukseli w ING Arena. Na mapie koncertowej znalazły się m.in.:

Londyn

Mediolan

Niemcy

Szwecja

Łódź

Finał europejskiej odsłony trasy zaplanowano na 30 września w Paryżu, w legendarnej Accor Arenie.

Sprzedaż biletów i przedsprzedaż dla fanów

Globalna sprzedaż biletów na Don’t Be Dumb World Tour rozpocznie się 27 stycznia o godz. 9:00 czasu lokalnego na stronach ASAPROCKY.COM oraz LiveNation.pl.

Dla najbardziej oddanych fanów przygotowano przedsprzedaż:

UE i Wielka Brytania – start w środę, 21 stycznia o godz. 9:00

hasło do przedsprzedaży: DONTBEDUMB

Pakiety VIP i ekskluzywne doświadczenia

Podczas trasy dostępne będą specjalne pakiety VIP, które pozwolą fanom przeżyć koncert A$AP Rocky’ego w wyjątkowy sposób. W zależności od wybranej oferty pakiety mogą obejmować:

bilety premium

dostęp za kulisy

wejście do prywatnego VIP Club Lounge przed koncertem

limitowane gadżety VIP

dodatkowe atrakcje

Szczegóły dotyczące pakietów VIP w Europie i Wielkiej Brytanii dostępne są na stronie vipnation.eu.

Wyjątkowy rok A$AP Rocky’ego – muzyka, film i moda

Ogłoszenie trasy zbiegło się z jednym z najbardziej intensywnych okresów w karierze A$AP Rocky’ego. Artysta wystąpił w dwóch pełnometrażowych filmach studia A24: Highest 2 Lowest w reżyserii Spike’a Lee oraz If I Had Legs I’d Kick You Mary Bronstein, nagrodzonym Złotym Globem.

Dodatkowo Rocky został:

współprzewodniczącym Met Gala 2025 ,

dyrektorem kreatywnym Ray-Ban ,

nowym ambasadorem domu mody Chanel.

To wszystko sprawia, że Don’t Be Dumb World Tour zapowiada się nie tylko jako wydarzenie muzyczne, ale także kulturowe.