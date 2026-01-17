CGM

A$AP Rocky dissuje Drake'a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę"

A$AP Rocky potwierdza adresata dissu

2026.01.17

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”

Wnumerze „Stole Ya Flow” z długo wyczekiwanego albumu A$AP Rocky pojawiają się wersy, które jednoznacznie wskazują na konflikt z Drake’iem. Rocky wprost przyznał w rozmowie z Popcast, że diss jest skierowany do kanadyjskiego rapera.

„Ukradłeś mój styl” – odniesienie do Drake’a

W czwartym utworze z albumu DON’T BE DUMB Rocky rapuje:

„Najpierw ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”.

Wersy te są bezpośrednim nawiązaniem do zarzutów o kopiowanie estetyki Rocky’ego oraz do relacji Drake’a z Rihanną, dziś partnerką Rocky’ego i matką jego dzieci.

Diss w kontekście branżowych konfliktów

Rocky nie ogranicza się do Drake’a, komentując również „klony” i osoby kopiujące jego styl:

„Typy robią sobie BBL, a i tak mamy szczęście, że nie oceniamy ciał / Oczerniają imię Rocky’ego, a chwilę później kopiują grę”.

Wersy nawiązują do wcześniejszego konfliktu Drake’a i Kendricka Lamara z 2024 roku, w tym motywu „BBL Drizzy” i sugestii dotyczących operacji plastycznych.

A$AP Rocky potwierdza adresata dissu

Podczas podcastu Jona Caramaniki i Joe Coscarellego Rocky praktycznie potwierdził, kto jest celem jego ataku:

– Myślę, że wszyscy wiemy.

Raper dodał, że internet i tak zinterpretują diss jako skierowany do Drake’a. Wyjaśniając genezę konfliktu, stwierdził:

– Zacząłem widzieć ludzi, którzy byli przyjaciółmi, a potem stali się wrogami. Wyglądało to tak, jakby byli nieszczęśliwi z twojego szczęścia i zaczęli wysyłać strzały. I to doprowadziło do tych nieporozumień.

