A$AP Rocky, Denzel Curry i inni na nowym mixtapie Hanumankinda

fot: @fleckmedia / mat. pras.

Po serii świetnie przyjętych singli, wiralowych klipów i głośnych koncertów, w tym debiucie na Coachelli i wyprzedanych występach w Wielkiej Brytanii i Europie, Hanumankind zalicza kolejny checkpoint w karierze. Urodzony w Kerali, ale dorastający w Houston raper wydał swój nowy, wyczekiwany projekt – mixtape zatytułowany „Monsoon Season”.

„Monsoon Season” to 12 mocnych kawałków, w tym znane już single „Run It Up”, „Holiday”, „Villanous” oraz przełomowy „Big Dawgs”, który doczekał się remiksu nagranego z A$AP Rockym. Obok Rocky’ego na płycie gościnnie pojawili się m.in. Denzel Curry, którego słyszymy w nowym singlu „Reckless” oraz Maxo Kream („Goons”).

Oryginalny styl Hanumankinda

Całość ukazuje wszechstronność Hanumankinda – jego bardziej emocjonalne i liryczne oblicze ujawnia się m.in. w utworach „Someone Told Me” i „Cause”. Artysta w szczery sposób opowiada w nich o swoich motywacjach i zmaganiach w relacjach.

Prace nad całością nadzorował Kalmi – wieloletni współpracownik rapera, który objął funkcję producenta wykonawczego. Produkcją wszystkich utworów zajęli się bliscy współpracownicy Hanumankinda, co podkreśla znaczenie braterstwa i twórczej jedności. Za wizualną stronę projektu odpowiadał dyrektor artystyczny Bijoy, który współtworzył narrację i nadał „Monsoon Season” spójny, oryginalny styl.

„Monsoon Season” to kompilacja utworów zbieranych przez lata, jeszcze zanim artysta stał się gwiazdą. Na nowym wydawnictwie znalazły się kawałki z czasów, w których wszystko działo się po cichu, a brak uznania i nieustanna praca były codziennością twórcy.

Lista utworów – „Monsoon Season”:

1. Holiday

2. Big Dawgs

3. Reckless feat. Denzel Curry

4. Run It Up

5. Someone Told Me feat. Roisee

6. Goons feat. Maxo Kream

7. Interlude

8. Cause feat. Rudy Mukta

9. Villainous

10. Sicko

11. Big Dawgs (Remix) feat. A$AP Rocky