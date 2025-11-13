CGM

A$AP Relli rezygnuje z pozwu o strzelaninę przeciwko A$AP Rocky

Raper porzuca sprawę cywilną przeciwko mężowi Rihanny

2025.11.13

A$AP Relli rezygnuje z pozwu o strzelaninę przeciwko A$AP Rocky

Foto: @piotr_tarasewicz. / @cgm.pl

A$AP Relli (Terrell Ephron) zdecydował się wycofać pozew cywilny przeciwko A$AP Rocky’emu (Rakim Mayers) w związku z incydentem z 2021 roku. Drugi proces w tej sprawie miał odbyć się na początku przyszłego roku, jednak Relli postanowił skupić się teraz na odbudowie swojego życia.

Historia sprawy

A$AP Rocky został oczyszczony z zarzutów w procesie karnym w lutym tego roku. Relli, jego dawny przyjaciel z dzieciństwa i były współpracownik A$AP Mob, pozwał rapera w 2022 roku, domagając się odszkodowania za napaść w związku z tym samym incydentem.

Cywilny proces miał odbyć się w styczniu, gdzie Relli musiałby udowodnić sprawę przy niższym standardzie dowodowym niż w procesie karnym, w którym Rocky został uniewinniony. Jednak teraz Relli postanowił zrezygnować z roszczeń.

„Na tym etapie chce po prostu iść dalej i zostawić strzelaninę za sobą” – powiedział jego prawnik. „Cała sytuacja była dla niego koszmarem, a oskarżenia o kłamstwo i inne zarzuty niemal całkowicie zniszczyły jego szanse na karierę w branży muzycznej.”

Trwająca sprawa o zniesławienie

Mimo wycofania pozwu o napaść, Relli wciąż prowadzi oddzielny proces o zniesławienie przeciwko Rocky’emu i jego prawnikowi Joe Tacopinie. Pozew dotyczy wywiadów, w których zarzucano Relliemu, że jego twierdzenia o strzelaninie to „szantaż” lub „szybki sposób na zarobek”.

Przebieg incydentu

Do konfrontacji między Rocky’m a Rellim doszło w listopadzie 2021 roku w pobliżu hotelu w Hollywood. Relli twierdził, że Rocky dwukrotnie oddał w jego stronę strzały z pistoletu, podczas gdy raper utrzymuje, że była to replika z nabojami atrapowymi. W 2022 roku prokuratura postawiła Rocky’emu dwa zarzuty napaści, jednak raper odrzucił ofertę ugody i został uniewinniony w procesie.

