6ix9ine wspomina spotkanie z Diddym w więzieniu. Wiemy o czym rozmawiali uwięzieni raperzy

Raper 6ix9ine ujawnił w wywiadzie dla VladTV, jak spotkał Diddy’ego w Metropolitan Detention Center w Brooklynie w 2024 roku i zapytał go, dlaczego nigdy nie został zaproszony na jego słynne imprezy Freak Off.

Spotkanie 6ix9ine z Diddym w więzieniu

W 2024 roku 6ix9ine spędził czas w Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie Diddy oczekiwał na rozpoczęcie procesu sądowego. Podczas wywiadu raper wspomina:

„Pierwsze, co do mnie powiedział, to się zaśmiał. Powiedział: 'Yo, to szalone, że się spotykamy, prawda?’ Było tam mnóstwo ludzi. Przytuliliśmy się, a ja zapytałem: 'Yo, dlaczego nigdy nie zaprosiłeś mnie na żadną ze swoich imprez?’… I tak to się zaczęło. Potem połączyłem go przez telefon z DJ-em Akademiksem.”

Diddy i jego wyrok więzienia

Diddy obecnie odbywa 50-miesięczny wyrok więzienia po tym, jak został uznany winnym transportu do prostytucji w ramach głośnej sprawy karnej. Jury oczyściło go z zarzutów dotyczących handel seksualny i racketeering. Diddy zaliczył już 13 miesięcy odsiadki wliczone w czas spędzony w MDC Brooklyn.

Raper złożył wniosek o przeniesienie do FCI Fort Dix w New Jersey, argumentując, że placówka posiada program leczenia uzależnień oraz jest blisko jego rodziny. Sędzia Subramanian zaznaczył jednak, że decyzję o konkretnym zakładzie penitencjarnym podejmuje Bureau of Prisons, a nie sąd.

6ix9ine o czasie spędzonym za kratami

Raper przyznał, że spotkanie z Diddym było dla niego wyjątkowym doświadczeniem i wspomina je z uśmiechem, mimo że oba pobyty w więzieniu były związane z poważnymi sprawami prawnymi.