6ix9ine twierdzi, że zaoferował NBA YoungBoyowi milion dolarów za wspólny utwór

Niespełniona współpraca dwóch kontrowersyjnych postaci

2025.11.04

6ix9ine twierdzi, że zaoferował NBA YoungBoyowi milion dolarów za wspólny utwór

6ix9ine ponownie wzbudza kontrowersje. W najnowszym wywiadzie raper ujawnił, że w 2021 roku miał zaproponować NBA YoungBoyowimilion dolarów za wspólny kawałek. Choć wielu fanów podchodzi do jego opowieści z dystansem, tym razem historia wydaje się mieć sporo sensu – pogłoski o tej ofercie rzeczywiście krążyły po sieci już jakiś czas temu.

6ix9ine chciał współpracy przy utworze „GINE”

Jak zdradził raper z Brooklynu, planował, by YoungBoy wystąpił gościnnie w jego singlu „GINE”, który ostatecznie ukazał się jako solowy numer 15 kwietnia 2022 roku. Według 6ix9ine’a rozmowy między artystami były zaawansowane, a wspólne nagranie było naprawdę blisko.

Problemem okazała się jednak różnica w podejściu do muzyki. YoungBoy miał chcieć, aby utwór niósł bardziej pozytywne przesłanie, podczas gdy 6ix9ine odrzucił ten pomysł, mówiąc wprost:

„Nie jestem na żadnym pozytywnym g**nie. Nie chcę być pozytywny.”

Dlaczego do współpracy nie doszło?

Według 6ix9ine’a, YoungBoy mógł zrezygnować z projektu przez kontrowersyjny tekst utworu, który nawiązywał do przeszłości rapera i jego powiązań z gangiem Nine Trey Bloods. W kawałku pojawiały się też odniesienia do Lul Timma, współpracownika YoungBoya, oskarżonego o zabójstwo rapera King Vona.

Niespełniona współpraca dwóch kontrowersyjnych postaci

Choć fani od lat spekulowali o potencjalnym duecie 6ix9ine x NBA YoungBoy, do dziś nie doczekali się żadnego efektu. Plotki o wspólnym projekcie pojawiały się jeszcze w 2024 roku, ale jak dotąd nic nie wyszło z tych planów.

Konflikt z 21 Savage

W tym samym wywiadzie 6ix9ine odniósł się też do swojego konfliktu z 21 Savage’em. W rozmowie z DJ Akademiksem kpił z brytyjskiego pochodzenia rapera, twierdząc, że jest „lepszy, bo urodził się w USA”.

W odpowiedzi 21 Savage zamieścił na X wpis, w którym napisał, że „wszyscy ścigają się o tytuł najbardziej żenującego człowieka na świecie” – co fani uznali za subtelny przytyk w stronę 6ix9ine’a.

