6ix9ine twierdzi, że zaoferował NBA YoungBoyowi milion dolarów za wspólny utwór

6ix9ine ponownie wzbudza kontrowersje. W najnowszym wywiadzie raper ujawnił, że w 2021 roku miał zaproponować NBA YoungBoyowi aż milion dolarów za wspólny kawałek. Choć wielu fanów podchodzi do jego opowieści z dystansem, tym razem historia wydaje się mieć sporo sensu – pogłoski o tej ofercie rzeczywiście krążyły po sieci już jakiś czas temu.

6ix9ine chciał współpracy przy utworze „GINE”

Jak zdradził raper z Brooklynu, planował, by YoungBoy wystąpił gościnnie w jego singlu „GINE”, który ostatecznie ukazał się jako solowy numer 15 kwietnia 2022 roku. Według 6ix9ine’a rozmowy między artystami były zaawansowane, a wspólne nagranie było naprawdę blisko.

Problemem okazała się jednak różnica w podejściu do muzyki. YoungBoy miał chcieć, aby utwór niósł bardziej pozytywne przesłanie, podczas gdy 6ix9ine odrzucił ten pomysł, mówiąc wprost:

„Nie jestem na żadnym pozytywnym g**nie. Nie chcę być pozytywny.”

Dlaczego do współpracy nie doszło?

Według 6ix9ine’a, YoungBoy mógł zrezygnować z projektu przez kontrowersyjny tekst utworu, który nawiązywał do przeszłości rapera i jego powiązań z gangiem Nine Trey Bloods. W kawałku pojawiały się też odniesienia do Lul Timma, współpracownika YoungBoya, oskarżonego o zabójstwo rapera King Vona.

Niespełniona współpraca dwóch kontrowersyjnych postaci

Choć fani od lat spekulowali o potencjalnym duecie 6ix9ine x NBA YoungBoy, do dziś nie doczekali się żadnego efektu. Plotki o wspólnym projekcie pojawiały się jeszcze w 2024 roku, ale jak dotąd nic nie wyszło z tych planów.

Konflikt z 21 Savage

W tym samym wywiadzie 6ix9ine odniósł się też do swojego konfliktu z 21 Savage’em. W rozmowie z DJ Akademiksem kpił z brytyjskiego pochodzenia rapera, twierdząc, że jest „lepszy, bo urodził się w USA”.



W odpowiedzi 21 Savage zamieścił na X wpis, w którym napisał, że „wszyscy ścigają się o tytuł najbardziej żenującego człowieka na świecie” – co fani uznali za subtelny przytyk w stronę 6ix9ine’a.