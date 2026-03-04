Reżyser dokumentu o Lil Waynie twierdzi, że Drake był „zbyt dużym lamusem” żeby pordóżowac tourbusem rapera

CGM

2026.03.04

Reżyser kultowego dokumentu The Carter, Adam Bhala Lough, wrócił wspomnieniami do czasów współpracy z Lil Wayne i ujawnił zaskakujące kulisy początków kariery Drake. W rozmowie z dziennikarzem Andre Gee przyznał, że kanadyjski raper nie był mile widziany w tour busie Wayne’a.

„Nie wpuszczali go do autobusu”

Lough opowiadał, że w czasie kręcenia dokumentu większość czasu spędzał z osobami z otoczenia Wayne’a – m.in. z jego ówczesnym menedżerem Tezem Bryantem, Mack Maine’em czy młodą wtedy Nicki Minaj.

Wspominając tamten okres, stwierdził, że Drake był postrzegany jako outsider.

„Był takim kujonem, że nie wpuszczali go nawet do autobusu” – powiedział reżyser.

Według niego sytuacja zmieniła się diametralnie dopiero wtedy, gdy Drake zaczął sprzedawać miliony płyt i stał się globalną gwiazdą. Wcześniej – jak twierdzi Lough – nie integrował się z ekipą, a atmosfera wokół była dość surowa. Reżyser wspominał również, że w otoczeniu Wayne’a znajdowali się członkowie gangu Bloods, co mogło dodatkowo potęgować dystans młodego artysty.

Wyciek kontynuacji dokumentu „The Carter”

Wywiad zbiegł się w czasie z głośnym wyciekiem nieoficjalnej kontynuacji filmu The Carter. W grudniu ubiegłego roku nieznana osoba włamała się na konto Vimeo reżysera i opublikowała roboczą wersję sequelu.

Po incydencie Lough zdecydował się samodzielnie udostępnić materiał na YouTube, tłumacząc, że przez lata pracował nad projektem z niepublikowanych wcześniej nagrań. Jak podkreślił, jego pierwotnym zamiarem było prywatne pokazanie filmu Wayne’owi i jego ekipie przed podjęciem dalszych decyzji.

„To nie tak planowałem zaprezentować ten projekt, ale uznałem, że muszę zapewnić kontekst” – wyjaśnił.

Reżyser dodał również, że jest otwarty na rozmowę z Lil Wayne’em w sprawie dalszych losów dokumentu.

Drake i Lil Wayne – od dystansu do globalnego sukcesu

Relacja Drake’a z Lil Wayne’em przeszła przez lata ogromną ewolucję. Choć początki – według słów Lougha – nie były łatwe, to właśnie pod skrzydłami Wayne’a Drake rozpoczął swoją drogę do międzynarodowej kariery. Dziś obaj artyści należą do najważniejszych postaci współczesnego hip-hopu.

Słowa reżysera ponownie rozgrzały dyskusję w sieci o kulisach funkcjonowania rapowej sceny w jej najbardziej przełomowym momencie.

