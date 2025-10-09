Young Igi przejął numer Pezeta. Dwa pokolenia polskiego rapu na jednej scenie

Pezet and Young Igi performs during the Red Bull Track Takeover 2025 in Gdansk, Poland on October 08, 2025

Red Bull Track Takeover zawitał do Gdańska, prezentując wyjątkowy projekt łączący pokolenia polskiego rapu. Pezet i Young Igi zaskoczyli fanów nowymi wersjami swoich hitów, które zaprezentowali na żywo podczas premierowego wydarzenia.

Pezet i Young Igi – dwa pokolenia polskiego rapu

Znane numery, nowe zwrotki i reinterpretacje utworów – tak wyglądała współpraca Pezeta i Young Igiego w ramach Red Bull Track Takeover. Artyści spotkali się w studiu, aby wymienić się utworami i nadać im świeże brzmienie.

Premiera nowych wersji utworów w Gdańsku

Wydarzenie odbyło się w W4 przy Ulicy Elektryków w Gdańsku. Fani mogli usłyszeć premierowo nowe wersje numerów „Zizu” (prod. Louis Villain & Jonatan) i „Umowa” (prod. Sergiusz & 2K) – na żywo i po raz pierwszy w historii projektu.

Red Bull Track Takeover – czym jest projekt?

Red Bull Track Takeover to innowacyjny muzyczny format, w którym raperzy przejmują nawzajem swoje kawałki, dopisują nowe zwrotki i reinterpretują ich znaczenie. Tym razem mikrofony przejęli przedstawiciele dwóch różnych szkół rapu:

Współpraca pełna szacunku i inspiracji