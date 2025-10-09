Szukaj
Young Igi przejął numer Pezeta. Dwa pokolenia polskiego rapu na jednej scenie

2025.10.09

Red Bull Track Takeover zawitał do Gdańska, prezentując wyjątkowy projekt łączący pokolenia polskiego rapu. Pezet i Young Igi zaskoczyli fanów nowymi wersjami swoich hitów, które zaprezentowali na żywo podczas premierowego wydarzenia.

Pezet i Young Igi – dwa pokolenia polskiego rapu

Znane numery, nowe zwrotki i reinterpretacje utworów – tak wyglądała współpraca Pezeta i Young Igiego w ramach Red Bull Track Takeover. Artyści spotkali się w studiu, aby wymienić się utworami i nadać im świeże brzmienie.

Premiera nowych wersji utworów w Gdańsku

Wydarzenie odbyło się w W4 przy Ulicy Elektryków w Gdańsku. Fani mogli usłyszeć premierowo nowe wersje numerów „Zizu” (prod. Louis Villain & Jonatan) i „Umowa” (prod. Sergiusz & 2K) – na żywo i po raz pierwszy w historii projektu.

Red Bull Track Takeover – czym jest projekt?

Red Bull Track Takeover to innowacyjny muzyczny format, w którym raperzy przejmują nawzajem swoje kawałki, dopisują nowe zwrotki i reinterpretują ich znaczenie. Tym razem mikrofony przejęli przedstawiciele dwóch różnych szkół rapu:

„Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Young Igim. Już wtedy byłem pod wrażeniem, jak dobrze potrafił poruszać się na auto-tunie – płynnie i z wyczuciem. Bardzo mi się to spodobało” – wspomina Pezet.

„Słuchałem Pezeta od małego, znałem jego teksty na pamięć. To dla mnie ogromna sprawa, że właśnie z nim mogłem zrobić ten projekt” – dodaje Young Igi.

