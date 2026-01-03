CGM

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Taco Hemingway bez promocji, ale z rekordami

2026.01.03

opublikował:

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Foto: @piotr_tarasewicz

Nowy album Taco Hemingwaya „Latarnie wszędzie dawno zgasły” zaliczył imponujący start i już w pierwszym tygodniu po premierze potwierdził pozycję rapera jako jednego z najmocniejszych graczy na polskiej i europejskiej scenie streamingowej. W dniach 19–25 grudnia krążek wygenerował ponad 30 milionów odtworzeń na Spotify.

Mocny start albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Premierowe dni pokazały, że Taco Hemingway nie potrzebuje rozbudowanych kampanii promocyjnych, by przyciągnąć uwagę słuchaczy. Album od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a wysokie wyniki streamingowe potwierdzają lojalność fanów i siłę marki, jaką przez lata zbudował Filip Szcześniak.

Goście napędzają streamingi

Największy ruch słuchaczy skupił się wokół utworów nagranych z gośćmi. Szczególną popularnością cieszą się numery z udziałem Livki, które dominują w ścisłej czołówce najczęściej odtwarzanych kawałków z płyty. Wysokie pozycje zajmują również utwory stworzone we współpracy z The Returners.

TOP 5 najczęściej słuchanych utworów w premierowym tygodniu

W zestawieniu najpopularniejszych numerów z albumu znalazły się:

  • „Zakochałem się pod apteką” ft. Livka – 2,8 mln odtworzeń

  • „Plac Trzech Krzyży” ft. The Returners – 2,2 mln

  • „Tramwaje (Andrzej Załucha)” – 2,2 mln

  • „Bez stresu” ft. Livka – 2,2 mln

  • „Frascati” ft. Livka – 2,1 mln

Tak wyrównane wyniki pokazują, że słuchacze chętnie sięgają po cały materiał, a nie tylko po pojedyncze single.

Taco Hemingway bez promocji, ale z rekordami

Rezultat 30 milionów streamów w tydzień jasno pokazuje, że Taco Hemingway pozostaje jednym z najważniejszych artystów na Spotify w Polsce. Album „Latarnie wszędzie dawno zgasły” udowadnia, że konsekwentny styl, rozpoznawalny język i zaufanie fanów są dziś silniejsze niż klasyczne działania marketingowe. Wystarczy nowy materiał, by liczby same mówiły za siebie.

Tagi


Popularne newsy

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera
NEWS

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

Doda o playbacku podczas sylwestra: „Organizatorzy często proszą artystów, żeby grali z full playbacku”
NEWS

Doda o playbacku podczas sylwestra: „Organizatorzy często proszą artystów, żeby grali z full playbacku”

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”
NEWS

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca
NEWS

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca

MTV kończy erę muzycznych kanałów. Ostatni klipem wyemitowanym przez stację było „Video Killed The Radio Star”
NEWS

MTV kończy erę muzycznych kanałów. Ostatni klipem wyemitowanym przez stację było „Video Killed The Radio Star”

Skrzypek pozywa Willa Smitha o molestowanie seksualne. Sprawa trafiła do sądu w Los Angeles
NEWS

Skrzypek pozywa Willa Smitha o molestowanie seksualne. Sprawa trafiła do sądu w Los Angeles

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”
NEWS

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”

Polecane

CGM
A$AP Rocky zapowiada nowy singiel „Punk Rocky”. W klipie pojawi się Winona Ryder

A$AP Rocky zapowiada nowy singiel „Punk Rocky”. W klipie pojawi się Wi ...

Premiera już 5 stycznia

2 godziny temu

CGM
Górniak „wybaczyła” Steczkowskiej. Justyna komentuje: „Ale co mi wybaczyła?”

Górniak „wybaczyła” Steczkowskiej. Justyna komentuje: „Ale ...

Konflikt między Edyta Górniak a Justyną Steczkowską ciągnie się od lat

2 godziny temu

CGM
Wokalista Sum 41 ledwo uniknął śmierci. Rockandrollowy styl życia i problemy z używkami niemal go zabiły

Wokalista Sum 41 ledwo uniknął śmierci. Rockandrollowy styl życia i pr ...

Na krawędzi życia

2 godziny temu

CGM
Oliwka Brazil: „Wybaczam każdemu, kto mnie zdradził, oszukał i zmanipulował dla własnych korzyści”

Oliwka Brazil: „Wybaczam każdemu, kto mnie zdradził, oszukał i z ...

Raperka zapowiada mocny 2026 rok

3 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) ...

Ślub Viki Gabor wywołał ogromne emocje

3 godziny temu

CGM
Doda ostro o Kubie Wojewódzkim: „Najgorsza osoba, z którą rozmawiałam”

Doda ostro o Kubie Wojewódzkim: „Najgorsza osoba, z którą rozmawiałam”

Doda bez ogródek

16 godzin temu