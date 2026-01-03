30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Foto: @piotr_tarasewicz

Nowy album Taco Hemingwaya „Latarnie wszędzie dawno zgasły” zaliczył imponujący start i już w pierwszym tygodniu po premierze potwierdził pozycję rapera jako jednego z najmocniejszych graczy na polskiej i europejskiej scenie streamingowej. W dniach 19–25 grudnia krążek wygenerował ponad 30 milionów odtworzeń na Spotify.

Mocny start albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Premierowe dni pokazały, że Taco Hemingway nie potrzebuje rozbudowanych kampanii promocyjnych, by przyciągnąć uwagę słuchaczy. Album od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a wysokie wyniki streamingowe potwierdzają lojalność fanów i siłę marki, jaką przez lata zbudował Filip Szcześniak.

Goście napędzają streamingi

Największy ruch słuchaczy skupił się wokół utworów nagranych z gośćmi. Szczególną popularnością cieszą się numery z udziałem Livki, które dominują w ścisłej czołówce najczęściej odtwarzanych kawałków z płyty. Wysokie pozycje zajmują również utwory stworzone we współpracy z The Returners.

TOP 5 najczęściej słuchanych utworów w premierowym tygodniu

W zestawieniu najpopularniejszych numerów z albumu znalazły się:

„Zakochałem się pod apteką” ft. Livka – 2,8 mln odtworzeń

„Plac Trzech Krzyży” ft. The Returners – 2,2 mln

„Tramwaje (Andrzej Załucha)” – 2,2 mln

„Bez stresu” ft. Livka – 2,2 mln

„Frascati” ft. Livka – 2,1 mln

Tak wyrównane wyniki pokazują, że słuchacze chętnie sięgają po cały materiał, a nie tylko po pojedyncze single.

Taco Hemingway bez promocji, ale z rekordami

Rezultat 30 milionów streamów w tydzień jasno pokazuje, że Taco Hemingway pozostaje jednym z najważniejszych artystów na Spotify w Polsce. Album „Latarnie wszędzie dawno zgasły” udowadnia, że konsekwentny styl, rozpoznawalny język i zaufanie fanów są dziś silniejsze niż klasyczne działania marketingowe. Wystarczy nowy materiał, by liczby same mówiły za siebie.