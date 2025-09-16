Szukaj
CGM

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Oczywiście jest tam także nutka zazdrości.

2025.09.16

opublikował:

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Weterani często podkreślają, że kiedy oni robili kariery, w polskim rapie nie tyle nie było pieniędzy, co były one bardzo małe. Dziś młodzi twórcy są w stanie szybko stać się milionerami, co zdaniem członka Paktofoniki ma zalety, ale również wady. W rozmowie z Newonce Rahim zauważył, że kiedy zarabia się znacznie więcej niż całe otoczenie, w którym się obraca, to ma to również cienie.

„Nie wiem, czy dalej byłbym sobą”

– Jak słyszę, ile dzisiaj zarabiają ci młodzi ludzie, oczywiście może jest w tym krzta zdrowej zazdrości, że człowiek też chciałby tyle zarobić, ale cieszę się bardzo, że to się rozwinęło. Z trzeciej strony jednak im współczuję. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym mając 20 lat, zarobił nagle 10 mln zł. (…) Nie wiem, czy dalej byłbym sobą. Nie wiem, czy utrzymałbym w ryzach swoje idee, czy nie popłynąłbym i nie poszedł zupełnie inną ścieżką (…) Strasznie duże pieniądze w stosunku do tego, ile zarabiają twoi rówieśnicy, rodzice, całe twoje otoczenie – ocenił raper

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Charli XCX i perkusista The 1975 po raz drugi powiedzieli sobie „tak”. Romantyczne wesele na Sycylii
NEWS

Charli XCX i perkusista The 1975 po raz drugi powiedzieli sobie „tak”. Romantyczne wesele na Sycylii

Polecane

CGM
Córka Freddiego Mercury’ego wytyka błędy twórcom filmu „Bohemian Rhapsody”

Córka Freddiego Mercury’ego wytyka błędy twórcom filmu „Bo ...

Trzeba przyznać, że "B" zwraca uwagę na nieco dziwne rzeczy.

59 minut temu

CGM
Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Beat & Butter I Polish House już na YouTube

4 godziny temu

CGM
Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończ ...

Malik Montana udzielił wywiadu Winiemu

6 godzin temu

CGM
Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych ...

Koncert z okazji COP30 w São Paulo

7 godzin temu

CGM
Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drastyczny stan zwłok utrudnia śledztwo

Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drasty ...

Policja bada szokujące odkrycie

7 godzin temu

CGM
Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Prawnik potwierdza leczenie artysty

7 godzin temu