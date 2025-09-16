10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Weterani często podkreślają, że kiedy oni robili kariery, w polskim rapie nie tyle nie było pieniędzy, co były one bardzo małe. Dziś młodzi twórcy są w stanie szybko stać się milionerami, co zdaniem członka Paktofoniki ma zalety, ale również wady. W rozmowie z Newonce Rahim zauważył, że kiedy zarabia się znacznie więcej niż całe otoczenie, w którym się obraca, to ma to również cienie.

„Nie wiem, czy dalej byłbym sobą”

– Jak słyszę, ile dzisiaj zarabiają ci młodzi ludzie, oczywiście może jest w tym krzta zdrowej zazdrości, że człowiek też chciałby tyle zarobić, ale cieszę się bardzo, że to się rozwinęło. Z trzeciej strony jednak im współczuję. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym mając 20 lat, zarobił nagle 10 mln zł. (…) Nie wiem, czy dalej byłbym sobą. Nie wiem, czy utrzymałbym w ryzach swoje idee, czy nie popłynąłbym i nie poszedł zupełnie inną ścieżką (…) Strasznie duże pieniądze w stosunku do tego, ile zarabiają twoi rówieśnicy, rodzice, całe twoje otoczenie – ocenił raper