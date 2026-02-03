CGM

10 lat temu Liam Gallagher nazwał A$AP Rocky’ego „WhatsApp Rickym”. Raper wreszcie skomentował słowa członka Oasis

A$AP Rocky w końcu skomentował komentarz Liam Gallaghera, który w 2017 roku nazwał go „WhatsApp Ricky”.

Skąd wzięło się przezwisko?

Ikona Oasis w wywiadzie dla GQ opowiadał o swoim nadchodzącym wówczas solowym albumie „As You Were” i muzycznych gustach swoich dzieci:

„Moje dzieci uwielbiają muzykę grime. Szczególnie Stormzy i Skeptę. Lubią też tego gościa, WhatsApp Ricky. Wiecie, Amerykanin, stylowy, zabawny, złote zęby” – mówił Gallagher.

Gdy dziennikarz poprawił go i zapytał, czy chodzi o A$AP Rocky’ego, Liam odpowiedział:

„Tak, o tego faceta. WhatsApp Ricky. Właściwie to lepsza nazwa.”

Reakcja Rocky’ego w The Tonight Show

Prawie dziesięć lat później A$AP Rocky natknął się na te słowa i żartobliwie skomentował je podczas występu w The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Podczas segmentu, w którym razem z Fallonem rozpoznawali utwory po krótkim fragmencie, Rocky przypomniał:

„Liam nazywa mnie ‘WhatsApp Ricky’.”

Fallon zaśmiał się i określił sytuację jako „fantastyczną” i „najlepszą rzecz”. Rocky dodał:

„Musimy pogadać z Liamem, kiedy wróci. O mój Boże, on jest taki zabawny.”

