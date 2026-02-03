10 lat temu Liam Gallagher nazwał A$AP Rocky’ego „WhatsApp Rickym”. Raper wreszcie skomentował słowa członka Oasis

A$AP Rocky w końcu skomentował komentarz Liam Gallaghera, który w 2017 roku nazwał go „WhatsApp Ricky”.
Skąd wzięło się przezwisko?
Ikona Oasis w wywiadzie dla GQ opowiadał o swoim nadchodzącym wówczas solowym albumie „As You Were” i muzycznych gustach swoich dzieci:
„Moje dzieci uwielbiają muzykę grime. Szczególnie Stormzy i Skeptę. Lubią też tego gościa, WhatsApp Ricky. Wiecie, Amerykanin, stylowy, zabawny, złote zęby” – mówił Gallagher.
Gdy dziennikarz poprawił go i zapytał, czy chodzi o A$AP Rocky’ego, Liam odpowiedział:
„Tak, o tego faceta. WhatsApp Ricky. Właściwie to lepsza nazwa.”
Reakcja Rocky’ego w The Tonight Show
Prawie dziesięć lat później A$AP Rocky natknął się na te słowa i żartobliwie skomentował je podczas występu w The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Podczas segmentu, w którym razem z Fallonem rozpoznawali utwory po krótkim fragmencie, Rocky przypomniał:
„Liam nazywa mnie ‘WhatsApp Ricky’.”
Fallon zaśmiał się i określił sytuację jako „fantastyczną” i „najlepszą rzecz”. Rocky dodał:
„Musimy pogadać z Liamem, kiedy wróci. O mój Boże, on jest taki zabawny.”