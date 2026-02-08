TOP

Mandaryna: „Micha poznałam przez swojego syna, a Tedego ze 20 lat temu na melanżu. Na moim melanżu”

Marta Wiśniewska i Sir Michu gośćmi Artura Rawicza w podkaście 1 NA 1

2026.02.08



Mandaryna: „Micha poznałam przez swojego syna, a Tedego ze 20 lat temu na melanżu. Na moim melanżu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kultowy utwór „Ev’ry Night” Mandaryny powrócił w zupełnie nowej odsłonie. Nikt nie spodziewał się takiego muzycznego comebacku, a jednak – Sir Mich, Mandaryna oraz Tede stworzyli nową, drum’n’bassową wersję hitu sprzed lat. Odświeżony numer łączy nostalgię z nowoczesnym brzmieniem i idealnie wpisuje się w klimat sylwestrowych imprez oraz końcoworocznych playlist.

Nowa wersja „Ev’ry Night” to dynamiczny, energetyczny kawałek, który pokazuje, jak klasyka muzyki dance może odnaleźć się w aktualnych trendach. Za produkcję odpowiada Sir Mich, znany z nowoczesnego podejścia do brzmienia, a obecność Tedego nadaje numerowi dodatkowego charakteru. To połączenie pokoleń i stylów, które ma szansę trafić zarówno do fanów oryginału, jak i młodszych słuchaczy.

Mandaryna i Sir Mich w podkaście „1 NA 1”

Z okazji premiery nowej wersji „Ev’ry Night” Mandaryna i Sir Mich byli gośćmi Artura Rawicza w podkaście „1 NA 1”. W trwającej blisko godzinę rozmowie artyści zdradzili kulisy współpracy oraz swoje prywatne wspomnienia. Sir Mich opowiedział, dlaczego zdecydował się na współpracę z Mandaryną i w jakich aspektach przypomina mu ona Tedego. Poruszył również temat jej medialnego wizerunku i tego, jak bardzo różni się on od rzeczywistości.

Mandaryna o rapie, Tede i mediach społecznościowych

Marta Wiśniewska przyznała, że poza muzyką dance od zawsze fascynował ją rap. Wspominała również, jak poznała Tedego – na melanżu sprzed ponad 20 lat – oraz opowiedziała o swojej pozycji medialnej w czasach emisji programu „Jest jaki jestem”. Artystka otwarcie przyznała także, że zupełnie nie radzi sobie z Instagramem.

