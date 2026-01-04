TOP

Historia Jednego Kawałka: Rahim i Fokus opowiadają jak powstał ich pierwszy wspólny numer nagrany z Kalibrem 44

Historia numeru i teledysku wyprzedzającego swoje czasy

2026.01.04

opublikował:

Historia Jednego Kawałka: Rahim i Fokus opowiadają jak powstał ich pierwszy wspólny numer nagrany z Kalibrem 44

Rahim i Fokus opowiedzieli w rozmowie z Arturem Rawiczem historię powstania swojego pierwszego wspólnego numeru nagranego z Abradabem i Joką z zespołu Kaliber 44. Choć oficjalnie pierwszym wspólnym numerem chłopaków z Paktofoniki i Kalibra 44 debiutem była piosenka „404”, okazało się, że wcześniej panowie nagrali inny kawałek, który jednak nie spełnił oczekiwań artystów.

Pierwszy utwór – test przed prawdziwą współpracą

Rahim wspomina, że pierwszy wspólny numer był obciążony dużymi oczekiwaniami. Po dwóch dniach Abradab zadzwonił do niego, wyrażając wątpliwości, czy utwór ma wystarczającą moc, by stać się oficjalnym singlem. Fokus przyznaje krótko:

„To nie był hit”.

Ostatecznie zdecydowano, że Fokus i Rahim z pierwotnego utworu usuną zwrotki członków Kalibra 44, a sam numer zostanie wykorzystany na ich albumiea. Następnie Rahim skontaktowalł się z Magierą, który stworzył nowy, charakterystyczny „wutangowy” beat, a temat utworu wymyślił Fokus.

Teledysk do „404” – początkowe wątpliwości

Historia numeru obejmuje także teledysk do „404”. Rahim przyznał, że początkowo nie był zadowolony z efektu wizualnego, oglądając go w momencie dużego natłoku obowiązków i przygotowań do wydania albumu. Twórca obrazu postawił jednak nie tylko na muzykę, ale również na oddanie hołdu Katowicom, rodzimemu miastu artystów.

Dziś, po siedmiu latach od premiery, teledysk cieszy się ogromną popularnością i osiągnął 14 milionów wyświetleń na YouTube.

Dziedzictwo współpracy Rahima, Fokusa i Kalibra 44

„404” pozostaje jednym z kluczowych momentów w historii polskiego hip-hopu, pokazując, jak doświadczeni artyści mogą współpracować, tworząc ponadczasowy utwór. Historia numeru i jego teledysku pokazuje, że proces twórczy często wymaga czasu, cierpliwości i kilku prób, zanim powstanie finalny hit.

Tagi


Popularne newsy

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify
NEWS

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Ogromny wzrost odsłuchów utworów Prince’a po finale „Stranger Things”
NEWS

Ogromny wzrost odsłuchów utworów Prince’a po finale „Stranger Things”

Jill Scott wraca po 10 latach z nowym albumem. Pierwszy singiel już w sieci
NEWS

Jill Scott wraca po 10 latach z nowym albumem. Pierwszy singiel już w sieci

Polecane

CGM
Billy Joel wraca na scenę po diagnozie choroby mózgu

Billy Joel wraca na scenę po diagnozie choroby mózgu

Występ z rodziną u boku

3 minuty temu

CGM
Kayah zamyka trudny rozdział i wchodzi w 2026 rok z nadzieją

Kayah zamyka trudny rozdział i wchodzi w 2026 rok z nadzieją

Pierwszy noworoczny wpis gwiazdy na Instagramie

2 godziny temu

CGM
Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wa ...

Dzieci słynnych raperów zdają się kontynuować tę muzyczną tradycję

4 godziny temu

CGM
Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę po ...

Nagrania dające władzę?

6 godzin temu

CGM
Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwanego krążka 

Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwa ...

Ruszyła przedsprzedaż fizycznych nośników

8 godzin temu

CGM
Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Raper o trudnych chwilach i krytyce

9 godzin temu