Historia Jednego Kawałka: Rahim i Fokus opowiadają jak powstał ich pierwszy wspólny numer nagrany z Kalibrem 44

Rahim i Fokus opowiedzieli w rozmowie z Arturem Rawiczem historię powstania swojego pierwszego wspólnego numeru nagranego z Abradabem i Joką z zespołu Kaliber 44. Choć oficjalnie pierwszym wspólnym numerem chłopaków z Paktofoniki i Kalibra 44 debiutem była piosenka „404”, okazało się, że wcześniej panowie nagrali inny kawałek, który jednak nie spełnił oczekiwań artystów.

Pierwszy utwór – test przed prawdziwą współpracą

Rahim wspomina, że pierwszy wspólny numer był obciążony dużymi oczekiwaniami. Po dwóch dniach Abradab zadzwonił do niego, wyrażając wątpliwości, czy utwór ma wystarczającą moc, by stać się oficjalnym singlem. Fokus przyznaje krótko:

„To nie był hit”.

Ostatecznie zdecydowano, że Fokus i Rahim z pierwotnego utworu usuną zwrotki członków Kalibra 44, a sam numer zostanie wykorzystany na ich albumiea. Następnie Rahim skontaktowalł się z Magierą, który stworzył nowy, charakterystyczny „wutangowy” beat, a temat utworu wymyślił Fokus.

Teledysk do „404” – początkowe wątpliwości

Historia numeru obejmuje także teledysk do „404”. Rahim przyznał, że początkowo nie był zadowolony z efektu wizualnego, oglądając go w momencie dużego natłoku obowiązków i przygotowań do wydania albumu. Twórca obrazu postawił jednak nie tylko na muzykę, ale również na oddanie hołdu Katowicom, rodzimemu miastu artystów.

Dziś, po siedmiu latach od premiery, teledysk cieszy się ogromną popularnością i osiągnął 14 milionów wyświetleń na YouTube.

Dziedzictwo współpracy Rahima, Fokusa i Kalibra 44

„404” pozostaje jednym z kluczowych momentów w historii polskiego hip-hopu, pokazując, jak doświadczeni artyści mogą współpracować, tworząc ponadczasowy utwór. Historia numeru i jego teledysku pokazuje, że proces twórczy często wymaga czasu, cierpliwości i kilku prób, zanim powstanie finalny hit.