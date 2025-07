Żurom ma żal do Bonusa RPK?

Relacja między Żuromem a Bonusem RPK przechodzi wyraźny kryzys. Mimo wspólnej historii i wcześniejszego wsparcia, dziś widać wyraźny dystans i niedopowiedzenia. Żurom, który niedawno opuścił zakład karny, opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis, który sugeruje żal i rozczarowanie postawą Bonusa RPK.

Wpis Żuroma na Instagramie – gorzkie słowa do byłego przyjaciela?

Na swoim Instagramie Żurom napisał:

„Pieniądze może mieć każdy, ale zasad i honoru nie da się kupić! Trzeba żyć tym co jest i co będzie, ale pamiętać, co się w twoim życiu wydarzyło i kto jak w stosunku do ciebie się zachował.”

Choć raper nie wskazał bezpośrednio Bonusa RPK, kontekst wpisu i wcześniejsze wydarzenia wyraźnie sugerują, że to właśnie do niego skierowane są te słowa.

Historia wsparcia – jak Żurom bronił Bonusa RPK

W 2018 roku Żurom mocno zaangażował się w sprawę sądową Bonusa RPK. Publicznie bronił rapera oskarżonego o handel narkotykami, apelując o sprawiedliwość i uczciwe traktowanie. Ich relacja wtedy była pełna solidarności, a wzajemne wsparcie podkreślano również w wywiadach.

Co się zmieniło? Brak kontaktu i symboliczne gesty

Obecnie Bonus RPK nie obserwuje Żuroma na Instagramie, co w środowisku hip-hopowym ma często znaczenie symboliczne. Może to świadczyć o zerwaniu kontaktu i całkowitym dystansie między artystami. Dla fanów to zaskoczenie, bo wcześniej obaj raperzy tworzyli wspólny front w obliczu systemu i niesprawiedliwości.