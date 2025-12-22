NEWS

Żona żegna Michała Urbaniaka: Poruszające wspomnienia ostatnich chwil legendy jazzu

„Lubiłeś oszukiwać, że wszystko jest ok"

2025.12.22

Żona żegna Michała Urbaniaka: Poruszające wspomnienia ostatnich chwil legendy jazzu

Foto: Katarzyna Rainka

Michał Urbaniak, wybitny polski saksofonista, skrzypek i kompozytor jazzowy, zmarł w wieku 82 lat. Informację o jego śmierci przekazała żona artysty, Dorota Palmowska-Urbaniak, z którą był w związku od 2013 roku.

Poruszające słowa żony Michała Urbaniaka

Na swoim profilu na Facebooku Dorota Palmowska opisała, jak wyglądały ostatnie chwile życia jazzmana:

„Lubiłeś oszukiwać, że wszystko jest ok. Mówiłeś: 'Dosia, znowu udawałem, że jestem zdrowy’. Mieliśmy wyjechać na święta, chciałeś być z moją Mamą, Kasią i Miką.”

W kolejnej części wpisu wspominała codzienne życie po poważnych problemach zdrowotnych artysty:

„Od półtora roku codziennie wieczorem całowałeś mnie w rękę i mówiłeś: 'Doś, dziękuję Ci za kolejny dzień’. Śmialiśmy się, że jesteśmy jak pacjent i pielęgniarka… A jak szykowaliśmy się do tzw. wyjścia, mawiałeś o sobie 'Laluś’ i wybieraliśmy szalik…”

Problemy zdrowotne Michała Urbaniaka

W 2020 roku artysta przeszedł wymianę rozrusznika serca. Po zabiegu pojawiły się komplikacje, w wyniku których przez pięć dni przebywał w śpiączce farmakologicznej, a następnie przez pięć miesięcy dochodził do zdrowia. Jak sam przyznawał w wywiadach, nie wierzył, że ponownie będzie mógł chodzić.

Kariera i osiągnięcia Michała Urbaniaka

Michał Urbaniak urodził się 22 stycznia 1943 roku w Warszawie, a dorastał w Łodzi, z którą był związany przez wiele lat. Współpracował z takimi gwiazdami jak Andrzej Trzaskowski, Krzysztof Komeda, Miles Davis, Chick Corea czy zespół Weather Report.

Artysta prowadził także działalność pedagogiczną w ramach projektu „Urbanator Days”, organizując od 2005 r. warsztaty i koncerty, a jego zespoły łączyły jazz z hip hopem (Urbanator, Projekt UrbSymphony).

Na koncie Urbaniaka znalazły się liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

  • Orzeł dla odkrycia roku za filmową muzykę,

  • Główna nagroda na Festiwalu Filmowym w Tallinnie za rolę aktorską,

  • Złoty Fryderyk 2016 za całokształt dorobku,

  • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2024.

Jego córka Mika Urbaniak kontynuuje muzyczną drogę rodziców, a debiutancka płyta „Closer” przyniosła jej Fryderyka.

Ostatnie chwile Michała Urbaniaka

Artysta ostatni raz wystąpił na scenie 26 października w Warszawie. Wraz z żoną spędzał czas w domu, ciesząc się prostymi przyjemnościami: oglądaniem „Rodziny Soprano”, przygotowywaniem ulubionych placuszków i tworzeniem muzyki, w tym eksperymentami z AI i WhatsAppem.

„Walczyliśmy codziennie przez ostatnie półtora roku. Od Twojego wyjścia z pierwszej śpiączki wszystko się zmieniło. Życie nam zwolniło, mało wyjeżdżaliśmy, ale czasem się działo… Jak to zwykle z Tobą.” – pisała żona jazzmana.

