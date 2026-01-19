CGM

Żona Kanye Westa pokazała swój muzyczny talent. Bianca Censori na handpanie

Do sieci trafiło nagranie jak Bianca gra na "bębnie UFO"

2026.01.19

Bianca Censori, znana z odważnych stylizacji i medialnego związku z Kanye Westem, po raz kolejny zaskoczyła fanów. Tym razem nie chodzi jednak o kontrowersyjny strój, a o… muzyczny talent. Australijka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym gra na handpanie, potocznie nazywanym bębnem UFO.

Gra na handpanie zaskoczyła fanów

W najnowszym nagraniu opublikowanym na Instagramie Censori zaprezentowała się w zupełnie innym wydaniu. Ubrana w prosty czarny top, z rozpuszczonymi, długimi włosami, gra na handpanie — metalowym instrumencie perkusyjnym o charakterystycznym, talerzowym kształcie.

Handpan, często określany jako bęben UFO, wydaje melodyjne, relaksujące dźwięki i jest kojarzony z muzyką medytacyjną oraz ambientową. Gra na nim wymaga precyzji, wyczucia rytmu i koordynacji dłoni.

Reakcje internautów

Nagranie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Część internautów była pozytywnie zaskoczona, zwracając uwagę, że Bianca Censori pokazuje się z mniej znanej, bardziej artystycznej strony. Inni nie kryli zdziwienia, że osoba kojarzona głównie z kontrowersjami ma również muzyczne zainteresowania.

Czy to początek nowego rozdziału?

Na razie nie wiadomo, czy gra na handpanie to jednorazowa ciekawostka, czy zapowiedź większego projektu artystycznego. Jedno jest pewne – Bianca Censori ponownie znalazła sposób, by przyciągnąć uwagę mediów, tym razem nie tylko wyglądem, ale i umiejętnościami.

 

