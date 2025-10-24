Szukaj
CGM

Zgrzyt w relacjach Bambi i Young Leosi? Chłopak Leosi dolał oliwy do ognia

Czy Bambi i Young Leosia naprawdę się pokłóciły?

2025.10.24

opublikował:

Zgrzyt w relacjach Bambi i Young Leosi? Chłopak Leosi dolał oliwy do ognia

fot. mat. pras.

Ostatnie dni przyniosły spekulacje w polskim rapie dotyczące możliwego ochłodzenia relacji między Bambi a Young Leosią. Choć artystki do niedawna uchodziły za nierozłączny duet, ostatnie wydarzenia wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych i wśród fanów.

Iskra konfliktu między Bambi a Young Leosią

Punktem zapalnym stała się odpowiedź Kacpra Błońskiego, partnera Young Leosi i osoby związanej z jej wytwórnią Baila Ella Records. Podczas internetowego Q&A został zapytany o relacje z Bambi.

– Jak aktualnie wygląda relacja Leosia z bambi?
– No nie jest już tak, jak było kiedyś – odpowiedział Kacper.

Warto zaznaczyć, że wciąż brak oficjalnego potwierdzenia kryzysu w relacjach Bambi i Young Leosi, a komentarze fanów nie muszą odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji.

Czy Bambi i Young Leosia naprawdę się pokłóciły?

Choć spekulacje o napięciach w relacjach między Bambi a Young Leosią pojawiają się w sieci, brak oficjalnych informacji utrudnia ocenę sytuacji. Faktem pozostaje, że obie artystki wciąż współpracują artystycznie, a ich wspólne projekty osiągają sukcesy komercyjne i streamingowe.

Fani obu gwiazd mogą być więc raczej spokojni – Bambi i Young Leosia nadal tworzą razem, a plotki nie muszą przekładać się na rzeczywiste konflikty.

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”
NEWS

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 
NEWS

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”
NEWS

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

Polecane

CGM
Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Celebrytka pozwoliła się sfilmować podczas rezonansu magnetycznego

8 minut temu

CGM
Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła faja krytyki

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska s ...

"Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

15 minut temu

CGM
Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

„Mam nadzieję, że nie ma nic bardziej poniżającego dla tej pały niż to.”

29 minut temu

CGM
Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę na morze”

Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę ...

Drugi singiel Pauli Romy - intymna ballada o tęsknocie

35 minut temu

CGM
„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst di ...

O czym nawijają Tede i Marcin Miller?

57 minut temu

CGM
Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewa ...

Robert RS77 stracił majątek wart ponad 11 milionów złotych

1 godzinę temu