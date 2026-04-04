CGM

Zachowanie Popka zgłoszone do prokuratury. Skandal na konferencji Prime MMA

Na sytuację zareagowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

2026.04.04

opublikował:

Popek 2026

Kontrowersyjne zachowanie rapera podczas konferencji Prime MMA wywołało ogromne poruszenie w mediach i internecie. Sprawa jest na tyle poważna, że została zgłoszona do prokuratury, a reakcja instytucji państwowych była natychmiastowa.

Skandaliczne zachowanie podczas konferencji

Do incydentu doszło podczas wydarzenia promującego galę Prime MMA. Raper zachowywał się w sposób chaotyczny, a jego wypowiedzi były nieskładne i przypadkowe. Według relacji świadków jego zachowanie mogło sugerować, że znajdował się pod wpływem substancji.

Kulminacyjnym momentem było wykonanie hymnu Polski, w którym artysta zmienił jego słowa.

Reakcja KRRiT i zawiadomienie do prokuratury

Na sytuację zareagowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która uznała zachowanie rapera za niedopuszczalne. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że mogło dojść do znieważenia symboli państwowych.

W związku z tym zdecydowano o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury. Jak zaznaczono, tego typu działania wymagają stanowczej reakcji państwa i nie mogą pozostawać bez konsekwencji.

Przeprosiny rapera

Po czasie Popek odniósł się do całej sytuacji i przyznał, że jego zachowanie było błędem. Publicznie przeprosił, określając zmianę słów hymnu jako „głupotę”.

Tagi


Popularne newsy

MBTM II 08112025 (94) Maja
NEWS

Miuosh: „Przez większą część twojego wykonania zastanawialiśmy się, czy śpiewasz po angielsku czy po węgiersku”

Shiloh 2026
NEWS

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zagrała w teledysku koreańskiej artystki. 19-latka jest kopią swojej mamy

Sylwia Butor Selena Gomez
NEWS

Polska modelka nagrała rolkę z Selną Gomez. Sylwia Butor i wokalistka odegrały scenkę, w której są dobrymi przyjaciółkami

_Wiktoria Vicky Kononczuk fot_KrystianSzczesny
NEWS

„Pierwszy raz w moim życiu rap rozjechał mnie tak emocjonalnie” – 22-letnia raperka zdobyła serca jury „Must Be The Music”

Doda IG 2025
NEWS

Doda pokazała byłego chłopaka i byłą dziewczynę na jednym filmie. „Najlepsi eks są z Ciechanowa”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

Open'er Festival
NEWS

Open’er Festival 2026: jeden z zespołów odwołuje występ

Polecane

CGM
Kanye-West-P.-Tarasewicz-2

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierz ...

Udział Ye w londyńskim festiwalu komentował także premier Wielkiej Brytanii

7 godzin temu

CGM
WHam 2

„Careless Whisper” uznane za najlepszą piosenkę wszech cza ...

George wyprzedził Bryana Adamsa i Queen

8 godzin temu

CGM
Nadya Tolokonnikova IG

Nadya Tolokonnikova z Pussy Riot wpisana na listę poszukiwanych przez ...

Tolokonnikova została uznana za "agenta zagranicznego"

10 godzin temu

CGM
Raye Opener 020725 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-7

RAYE przeprasza fanów, którzy kupili jej winyla. Do sklepów trafiła we ...

"Chcę, żebyście wiedzieli, że cyfrowe wersje niektórych piosenek są trochę inne"

12 godzin temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Sąd blokuje decyzję Donalda Trumpa o zakazie finansowania NPR i PBS

Kontrowersyjny rozkaz prezydenta

14 godzin temu

CGM
50 cent

Syn T.I. nie z kolejnym dissem na 50 Centa. Domani składa kwiaty na gr ...

Ostre wersy i groźby

19 godzin temu