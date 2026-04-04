Zachowanie Popka zgłoszone do prokuratury. Skandal na konferencji Prime MMA

Kontrowersyjne zachowanie rapera podczas konferencji Prime MMA wywołało ogromne poruszenie w mediach i internecie. Sprawa jest na tyle poważna, że została zgłoszona do prokuratury, a reakcja instytucji państwowych była natychmiastowa.

Skandaliczne zachowanie podczas konferencji

Do incydentu doszło podczas wydarzenia promującego galę Prime MMA. Raper zachowywał się w sposób chaotyczny, a jego wypowiedzi były nieskładne i przypadkowe. Według relacji świadków jego zachowanie mogło sugerować, że znajdował się pod wpływem substancji.

Kulminacyjnym momentem było wykonanie hymnu Polski, w którym artysta zmienił jego słowa.

Reakcja KRRiT i zawiadomienie do prokuratury

Na sytuację zareagowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która uznała zachowanie rapera za niedopuszczalne. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że mogło dojść do znieważenia symboli państwowych.

W związku z tym zdecydowano o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury. Jak zaznaczono, tego typu działania wymagają stanowczej reakcji państwa i nie mogą pozostawać bez konsekwencji.

Przeprosiny rapera

Po czasie Popek odniósł się do całej sytuacji i przyznał, że jego zachowanie było błędem. Publicznie przeprosił, określając zmianę słów hymnu jako „głupotę”.