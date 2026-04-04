Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zagrała w teledysku koreańskiej artystki. 19-latka jest kopią swojej mamy

19-letnia Shiloh Jolie-Pitt, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów. Tym razem za sprawą występu w teledysku koreańskiej artystki, który błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie w sieci.
Kim jest Shiloh Jolie-Pitt?
Shiloh to jedno z najbardziej rozpoznawalnych „dzieci Hollywood”, choć – jak wielokrotnie podkreślała jej mama Angelina Jolie – nie przepada za życiem w blasku fleszy. Dorastała w rodzinie, która od lat przyciąga uwagę mediów na całym świecie, głównie ze względu na głośny związek Jolie z Bradem Pitt.
Aktorka przyznała w jednym z wywiadów:
„To nie jest moja zasługa. Zawsze chciałam, żeby miały kontakt z filmem, żeby poznały go jako część wspaniałej przestrzeni, by być kreatywnym, ale one nie są tym zainteresowane. Niektóre tańczą, inne malują, jeszcze inne interesują się teatrem, ale żadne z nich nie marzy o występowaniu na ekranie. Naprawdę nie lubią tej całej strony związanej ze sławą. Szczególnie Shiloh jej nie znosi. Myślę, że w bardzo zdrowy sposób postrzegają to jako coś nienormalnego”.
Występ w teledysku Dayoung
Mimo dystansu do show-biznesu Shiloh zdecydowała się na udział w projekcie muzycznym. 19-latka pojawiła się w teledysku do utworu „What’s a Girl to Do” koreańskiej artystki Dayoung.
„Kopia mamy” – internet nie ma wątpliwości
Największe emocje wzbudziło uderzające podobieństwo Shiloh do Angelina Jolie. Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na rysy twarzy, oczy i usta.
W komentarzach pod wideo czytamy:
„OMG, Shiloh, nie mogę się doczekać, Shiloh jest kopią swojej mamy”; „Córka Angeliny wygląda zachwycająco, Shiloh jest taka podobna do Angeliny, szok”.
Pasja do tańca i własna droga
Shiloh od lat rozwija się artystycznie, głównie poprzez taniec. W środowisku tanecznym funkcjonuje pod pseudonimem „Shi” i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w branży kreatywnej.
Choć – zgodnie ze słowami jej mamy – nie planuje klasycznej kariery aktorskiej, jej udział w teledysku pokazuje, że nie zamyka się na artystyczne projekty. Wręcz przeciwnie – wybiera własną, mniej oczywistą ścieżkę.
Czy to początek kariery?
Występ w klipie Dayoung może być dla Shiloh początkiem większej obecności w świecie sztuki i muzyki. Jedno jest pewne – każde jej publiczne pojawienie się natychmiast przyciąga uwagę fanów i mediów na całym świecie.