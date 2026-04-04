Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zagrała w teledysku koreańskiej artystki. 19-latka jest kopią swojej mamy

2026.04.04

opublikował:

Shiloh 2026

19-letnia Shiloh Jolie-Pitt, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów. Tym razem za sprawą występu w teledysku koreańskiej artystki, który błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie w sieci.

Kim jest Shiloh Jolie-Pitt?

Shiloh to jedno z najbardziej rozpoznawalnych „dzieci Hollywood”, choć – jak wielokrotnie podkreślała jej mama Angelina Jolie – nie przepada za życiem w blasku fleszy. Dorastała w rodzinie, która od lat przyciąga uwagę mediów na całym świecie, głównie ze względu na głośny związek Jolie z Bradem Pitt.

Aktorka przyznała w jednym z wywiadów:

„To nie jest moja zasługa. Zawsze chciałam, żeby miały kontakt z filmem, żeby poznały go jako część wspaniałej przestrzeni, by być kreatywnym, ale one nie są tym zainteresowane. Niektóre tańczą, inne malują, jeszcze inne interesują się teatrem, ale żadne z nich nie marzy o występowaniu na ekranie. Naprawdę nie lubią tej całej strony związanej ze sławą. Szczególnie Shiloh jej nie znosi. Myślę, że w bardzo zdrowy sposób postrzegają to jako coś nienormalnego”.

Występ w teledysku Dayoung

Mimo dystansu do show-biznesu Shiloh zdecydowała się na udział w projekcie muzycznym. 19-latka pojawiła się w teledysku do utworu „What’s a Girl to Do” koreańskiej artystki Dayoung.

„Kopia mamy” – internet nie ma wątpliwości

Największe emocje wzbudziło uderzające podobieństwo Shiloh do Angelina Jolie. Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na rysy twarzy, oczy i usta.

W komentarzach pod wideo czytamy:

„OMG, Shiloh, nie mogę się doczekać, Shiloh jest kopią swojej mamy”;
„Córka Angeliny wygląda zachwycająco, Shiloh jest taka podobna do Angeliny, szok”.

Pasja do tańca i własna droga

Shiloh od lat rozwija się artystycznie, głównie poprzez taniec. W środowisku tanecznym funkcjonuje pod pseudonimem „Shi” i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w branży kreatywnej.

Choć – zgodnie ze słowami jej mamy – nie planuje klasycznej kariery aktorskiej, jej udział w teledysku pokazuje, że nie zamyka się na artystyczne projekty. Wręcz przeciwnie – wybiera własną, mniej oczywistą ścieżkę.

Czy to początek kariery?

Występ w klipie Dayoung może być dla Shiloh początkiem większej obecności w świecie sztuki i muzyki. Jedno jest pewne – każde jej publiczne pojawienie się natychmiast przyciąga uwagę fanów i mediów na całym świecie.

