Yungblud chce nagrać piosenkę do filmu o Bondzie z Oasis. Liam Gallagher odpowiada

fot. P. Tarasewicz

Yungblud przyznał, że marzy o nagraniu tematu do filmu o Jamesie Bondzie wspólnie z legendarnym zespołem Oasis. W ostatnich miesiącach w mediach krążyły plotki, że zespół znalazł się na szczycie listy życzeń producentów nowego filmu 007 od Amazon MGM.

Noel Gallagher o nagraniu tematu Bonda

Noel Gallagher w rozmowie z Talksport odniósł się do spekulacji:

„Co, Oasis? Nie. Ale oczywiście, dla Oasis byłoby to absolutnym honorem. Takie rzeczy powinny być robione przez Brytyjczyków, a nie Amerykanów.”

Dodał, że do tej pory nie było żadnego kontaktu z producentami Bonda, choć żartobliwie zasugerował, że chętnie zagrałby „mankunijskiego złoczyńcę” w nadchodzącym filmie.

Liam Gallagher o możliwej współpracy

Liam Gallagher w zeszłym miesiącu skomentował plotki w mediach społecznościowych, pisząc:

„To się dzieje, poczekajcie, aż to usłyszycie, to najlepsza nuta Bonda w historii.”

Po ostatnim wywiadzie Yungbluda, w którym powiedział:

„Chętnie współpracowałbym przy piosence o Bondzie, gdyby Liam i Noel mnie zechcieli”,

Liam odpowiedział na X:

„Skończyło się, czekanie aż Yungblud skończy swoje trójkątne solo”, dodając, że Noel uczy Yungbluda partii do utworu.

Yungblud i jego entuzjazm wobec tematu Bonda

Dla Yungbluda nagranie tematu do Bonda jest porównywalne z byciem headlinerem Glastonbury. W wywiadzie dla Kerrang artysta stwierdził:

„Dla każdego brytyjskiego artysty piosenka o Bondzie jest celem i porównywalna z byciem gwiazdą festiwalu Glastonbury”.

Nowy film Jamesa Bonda i zmiany w produkcji

Nowym reżyserem filmu został Denis Villeneuve, a scenariuszem zajmuje się Steven Knight, znany z Peaky Blinders. Producentom zależy na „świeżej twarzy” w roli Bonda po odejściu Daniela Craiga po filmie „No Time To Die” (2021). Choć aktor nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, faworytem bukmacherów jest Callum Turner.