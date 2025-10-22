YUNGBLUD był przekonany, że słynny muzyk jest jego dziadkiem

Szokujące wyznanie artysty

YUNGBLUD ujawnił w rozmowie w programie The Capital Evening Show with Jimmy Hill, że przez pierwsze dziesięć lat życia wierzył, iż legendarny Rod Stewart jest jego dziadkiem. Artysta opowiedział historię z dużym poczuciem humoru, podkreślając, że cała sytuacja była pomysłem jego babci.

Babcia w roli kreatywnej oszustki

YUNGBLUD wspomniał: „Moja babcia zawsze była bardzo pomysłową kobietą. Mówiła, że Rod Stewart to mój dziadek przez całe lata.” Muzyk zdradził, że przez ten czas naprawdę wierzył w rodzinne powiązania z gwiazdą rocka.

Moment prawdy – w sklepie ASDA

Prawda wyszła na jaw podczas zwykłych zakupów w ASDA. YUNGBLUD zauważył przy kasie płytę Rod Stewarta i zapytał babci: „Kiedy dziadek wraca do domu?” Wtedy wszyscy przy kasie zaczęli się śmiać, a młody przyszły rockman zrozumiał, że był ofiarą sprytnego żartu babci.