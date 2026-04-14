Young Leosia twierdzi, że żeby skupić się na sobie i swoim rozwoju warto zakończyć relację. Kacper Błoński wymownie komentue

„Single era” jako świadoma decyzja artystyczna

2026.04.14

Podczas transmisji na żywo u Brokies, Young Leosia otworzyła się na temat swojej aktualnej sytuacji życiowej po zakończeniu związku oraz zmian, jakie wprowadza w swoim podejściu do muzyki i wizerunku scenicznego.

Artystka podkreśliła, że wejście w tzw. „single era” nie jest przypadkowe, lecz stanowi ważny etap w jej rozwoju. Jak zaznaczyła w trakcie streama, ten moment pozwala jej skupić się bardziej na sobie, swojej twórczości oraz niezależności.

W jej wypowiedziach wybrzmiało, że estetyka „baddie”, z którą jest kojarzona, wymaga konsekwencji, pewności siebie i pełnej kontroli nad własnym wizerunkiem — również poza sceną. Szefowa Baila Ella stwierdziła, że aby w skupić się na sobie i swoim rozwoju, warto rozważyć zakończenie relacji.

Nowy wizerunek i większa wyrazistość

Young Leosia zapowiedziała, że w najbliższym czasie będzie pracować nad bardziej wyrazistym i spójnym wizerunkiem artystycznym. Jej celem jest dalsze budowanie rozpoznawalnej estetyki oraz rozwój muzyczny w bardziej odważnym kierunku.

Wypowiedzi artystki szybko wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych, gdzie internauci różnie interpretowali jej słowa dotyczące relacji i rozwoju osobistego.

Young Leosia i jej współpraca z Malikiem Montaną

Dodatkowe emocje wzbudziły nagrania opublikowane na Instagramie, które sugerują, że artystka może pracować nad nowym materiałem muzycznym.

W kontekście tych doniesień pojawia się również Malik Montana, z którym Young Leosia nagrała numer, który swoją premierę będzie miał w piątek. Udostępnione materiały pokazują twerkującą Young Leosię. Raperka rapuje na filmie także tekst o podtekście mocno seksualnym.

Reakcja Kacpra Błońskiego

Na całą sytuację zareagował również Kacper Błoński, który opublikował krótki, enigmatyczną film w mediach społecznościowych. Choć nie odniósł się bezpośrednio do słów artystki, jego reakcja została powiązana przez internautów z jej wypowiedziami.

Tagi


Popularne newsy

Lena Polanski iG
NEWS

Polska gwiazda OnlyFans licytowała nocowankę z Wieniawą. U Wojewódzkiego i Kędzierskiego przyznała, że chciała ją „bzyknąć”

Katy Perry IG 2025
NEWS

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Justin Bieber fot. Rory Kramer
NEWS

Justin Bieber z rekordowym wynagrodzeniem na festiwalu Coachella 2026. Jego występ wzbudził kontrowersje

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI nagrał kolejny diss na Kinny’ego Zimmera. A konkretnie nie diss, tylko „reklamację beefu”

Bambi Young Leosia IG 2025
NEWS

Young Leosia nagrywa z Oliwką Brazil z zaczepia bambi? Raperka odniosła się do fragmentu dotyczącego jej byłej podopiecznej

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

Bajorson 3
NEWS

Bajorson oskarża Dawida Obserwatora o szantaż i usuwa go z hitu, który ma 40 milionów wyświetleń

Polecane

CGM
Katy Perry

Aktorka, która po 20 latach oskarzyła Katy Perry o molestowanie, zgłos ...

Ruby Rose postanowiła zgłosić zachowanie wokalistki odpowiednim służbom

10 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się ...

W dzisiejszym świecie autentyczność i dopasowanie artystyczne mogą być ważniejsze niż pieniądze

11 godzin temu

CGM
Katy Perry IG 2025

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła oc ...

Ruby Rose publikuje poważne oskarżenia wobec Katy Perry

20 godzin temu

CGM
unnamed

The Rose w Polsce 2026. Koreańska gwiazda alt-popu i indie rocka wystą ...

The Rose wracają do Polski z trasą „ROSETOPIA”

20 godzin temu

CGM
Labrinth

Labrinth odchodzi kończy współpracę z serialem „Euphoria”. ...

Muzyk wyjaśnia odejście z serialu

20 godzin temu

CGM
Wu-Tang Clan

Rock & Roll Hall of Fame 2026: ogłoszono listę laureatów. Oasis, ...

Historyczna edycja Rock & Roll Hall of Fame 2026

20 godzin temu