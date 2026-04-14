Young Leosia twierdzi, że żeby skupić się na sobie i swoim rozwoju warto zakończyć relację. Kacper Błoński wymownie komentue

Podczas transmisji na żywo u Brokies, Young Leosia otworzyła się na temat swojej aktualnej sytuacji życiowej po zakończeniu związku oraz zmian, jakie wprowadza w swoim podejściu do muzyki i wizerunku scenicznego.

„Single era” jako świadoma decyzja artystyczna

Artystka podkreśliła, że wejście w tzw. „single era” nie jest przypadkowe, lecz stanowi ważny etap w jej rozwoju. Jak zaznaczyła w trakcie streama, ten moment pozwala jej skupić się bardziej na sobie, swojej twórczości oraz niezależności.

W jej wypowiedziach wybrzmiało, że estetyka „baddie”, z którą jest kojarzona, wymaga konsekwencji, pewności siebie i pełnej kontroli nad własnym wizerunkiem — również poza sceną. Szefowa Baila Ella stwierdziła, że aby w skupić się na sobie i swoim rozwoju, warto rozważyć zakończenie relacji.

Nowy wizerunek i większa wyrazistość

Young Leosia zapowiedziała, że w najbliższym czasie będzie pracować nad bardziej wyrazistym i spójnym wizerunkiem artystycznym. Jej celem jest dalsze budowanie rozpoznawalnej estetyki oraz rozwój muzyczny w bardziej odważnym kierunku.

Wypowiedzi artystki szybko wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych, gdzie internauci różnie interpretowali jej słowa dotyczące relacji i rozwoju osobistego.

Young Leosia i jej współpraca z Malikiem Montaną

Dodatkowe emocje wzbudziły nagrania opublikowane na Instagramie, które sugerują, że artystka może pracować nad nowym materiałem muzycznym.

W kontekście tych doniesień pojawia się również Malik Montana, z którym Young Leosia nagrała numer, który swoją premierę będzie miał w piątek. Udostępnione materiały pokazują twerkującą Young Leosię. Raperka rapuje na filmie także tekst o podtekście mocno seksualnym.

Reakcja Kacpra Błońskiego

Na całą sytuację zareagował również Kacper Błoński, który opublikował krótki, enigmatyczną film w mediach społecznościowych. Choć nie odniósł się bezpośrednio do słów artystki, jego reakcja została powiązana przez internautów z jej wypowiedziami.