Ye odpowiada na zarzuty byłej asystentki, która twierdzi, że została zgwałcona przez rapera: „Jesteśmy gotowi unicestwić bajki pani Pisciotty”

Była asystentka Ye, Lauren Pisciotta, złożyła pozew, w którym oskarża rapera o szereg poważnych przestępstw, w tym gwałt oralny, molestowanie seksualne, handel ludźmi oraz przemoc psychiczną i fizyczną.

Szokujące zarzuty wobec artysty

Zgodnie z treścią pozwu, do napaści miało dojść podczas wyjazdu służbowego do San Francisco. Pisciotta twierdzi, że została zmuszona do czynności seksualnych oraz psychicznie zmanipulowana i uwięziona. W rozszerzonym pozwie znajdują się również zarzuty dotyczące: molestowania i gwałtu, stalkingu i przymusu psychicznego, dyskryminacji płciowej, toksycznego środowiska pracy, porwania i bezprawnego uwięzienia.

Dramatyczny opis wydarzeń z San Francisco

Według pozwu, do napaści miało dojść podczas służbowego wyjazdu do San Francisco. Kanye West, ubrany jedynie w ręcznik, miał podejść do Lauren Pisciotty, która siedziała w fotelu. Następnie, jak wynika z dokumentów sądowych, zrzucił ręcznik, pchnął ją na łóżko i unieruchomił ciałem.

Prawne dokumenty wskazują, że raper miał próbować zmusić kobietę do seksu oralnego, nie reagując na jej błagania o przerwanie napaści. Pisciotta oskarża Westa o to, że „wepchnął jej penisa do ust wbrew jej woli”.

Kanye West odpiera zarzuty byłej asystentki. „To absurdalne konfabulacje”

W odpowiedzi na poważne oskarżenia o napaść seksualną, Kanye West szybko zareagował publicznie. Zaledwie dwa dni po tym, jak jego była asystentka, Lauren Pisciotta, wystosowała zarzuty, przedstawiciele artysty przesłali oficjalne oświadczenie, które opublikował brytyjski portal Daily Mail.

Raper kwestionuje wiarygodność byłej współpracowniczki

W oświadczeniu rzecznik Westa wskazuje, że zarzuty wobec rapera były czterokrotnie zmieniane, co – według jego zespołu – znacząco podważa ich autentyczność.

„Każda nowa wersja przeczy poprzedniej i jest coraz bardziej absurdalna. Czy pani Pisciotta naprawdę wierzy w swoje konfabulacje? Nie wiemy, ale ta nowa wersja dyskredytuje wszystkie wcześniejsze i przyszłe zeznania” – czytamy w oświadczeniu.

West zapowiada kontratak w sądzie

Zespół prawny Kanye Westa zapowiedział, że zamierza zdecydowanie bronić się przed sądem i doprowadzić do uniewinnienia. Reprezentanci artysty twierdzą, że ostatecznie ława przysięgłych odrzuci wszelkie zarzuty jako „fantazje”.

„Jesteśmy gotowi unicestwić bajki pani Pisciotty przed ławą przysięgłych. Uniewinnienie w tym przypadku będzie nieuniknione” – dodają przedstawiciele rapera.

Odpowiedź prawniczki Lauren Pisciotty

Lauren Pisciotta jest reprezentowana przez znaną prawniczkę Lisę Bloom, która w przeszłości prowadziła sprawy dotyczące molestowania i przemocy wobec kobiet. Bloom wyraziła przekonanie, że dowody w sprawie są mocne, a pozew zakończy się sukcesem w sądzie.