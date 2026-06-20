Wpadka Maryli Rodowicz podczas koncertu TVP. Pomyliła polskie tenisistki

W Bielsku-Białej odbył się inauguracyjny koncert tegorocznej trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską”. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki, w tym Maryla Rodowicz, Doda, Michał Szpak oraz Izabela Trojanowska.

To jednak właśnie Maryla Rodowicz zwróciła na siebie szczególną uwagę widzów. Legenda polskiej sceny muzycznej zaliczyła bowiem drobną pomyłkę podczas rozmowy po swoim występie.

Niespodziewana pomyłka podczas wywiadu

Po zejściu ze sceny artystka rozmawiała z prowadzącym o swojej sportowej przeszłości. W trakcie rozmowy postanowiła zadedykować swój występ jednej z polskich tenisistek.

– Sport jest bliski mojemu sercu i dlatego mój występ dedykuję Idze Chwalińskiej – powiedziała Maryla Rodowicz.

Wypowiedź szybko zwróciła uwagę widzów, ponieważ piosenkarka najprawdopodobniej połączyła nazwiska dwóch znanych polskich zawodniczek – Iga Świątek oraz Maja Chwalińska.

Prowadzący nie poprawił artystki

Co ciekawe, prowadzący nie zwrócił uwagi na pomyłkę i płynnie kontynuował rozmowę. Chwilę później zapytał Marylę Rodowicz o szanse polskich tenisistek na sukces podczas Wimbledonu.

Piosenkarka odpowiedziała dyplomatycznie, podkreślając klasę Igi Świątek oraz świetną formę Mai Chwalińskiej. Zdaniem artystki trudno przewidzieć końcowy rezultat turnieju, a kibice powinni po prostu cieszyć się rywalizacją i dać się pozytywnie zaskoczyć.

Maryla Rodowicz od lat kibicuje polskim tenisistkom

Nie jest tajemnicą, że Maryla Rodowicz od wielu lat interesuje się tenisem. Gwiazda wielokrotnie podkreślała swoje uznanie dla osiągnięć Igi Świątek i regularnie śledzi najważniejsze turnieje tenisowe.

Artystka sama przez wiele lat amatorsko uprawiała tenis, dlatego sukcesy polskich zawodniczek są jej szczególnie bliskie. Nic więc dziwnego, że temat sportu pojawił się również podczas koncertu „Lata z Radiem i Telewizją Polską”.