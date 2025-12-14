WHAM! wraca na szczyt listy przebojów z „Last Christmas”

fot. YouTube

Kultowy świąteczny hit WHAM! – Last Christmas ponownie znalazł się na 1. miejscu Oficjalnej Listy Singli, detronizując Taylor Swift. Tym samym legendarny duet George’a Michaela i Andrew Ridgeleya ponownie włącza się do walki o Christmas Number 1 2025, którego ogłoszenie nastąpi w piątek, 19 grudnia.

Walka o Christmas Number 1 2025 nabiera tempa

Przewaga „Last Christmas” nad konkurencją jest niewielka – utwór wyprzedza drugie miejsce o mniej niż 5 tysięcy jednostek. Wraz z premierami nowych wydań fizycznych i rosnącą sprzedażą świątecznych klasyków, rywalizacja o najważniejsze grudniowe notowanie pozostaje całkowicie otwarta.

RAYE i Kelly Clarkson tuż za liderem

Na 2. miejscu ponownie znalazła się RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!, która trzeci tydzień z rzędu pozostaje tuż za szczytem. Z kolei Kelly Clarkson – Underneath The Tree osiąga swój najwyższy wynik w historii, awansując do Top 5. Utwór z 2013 roku coraz częściej określany jest mianem nowoczesnego świątecznego klasyka.

Kylie Minogue i nowoczesne świąteczne premiery

Kylie Minogue – XMAS notuje awans na 16. miejsce, wspierany premierą wersji winylowej i CD. Artystka świętuje również 11. album numer 1 dzięki wydawnictwu Kylie Christmas (Fully Wrapped), co dodatkowo wzmacnia jej pozycję w świątecznym wyścigu.

Świąteczne klasyki szturmują Top 40

Wraz ze zbliżającymi się świętami do Top 40 dynamicznie wracają dobrze znane utwory, m.in.:

The Pogues ft. Kirsty MacColl – Fairytale of New York

Bobby Helms – Jingle Bell Rock

Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone

Elton John – Step Into Christmas

Dean Martin – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Chris Rea – Driving Home For Christmas

Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

José Feliciano – Feliz Navidad

Klasyczne świąteczne przeboje po raz kolejny udowadniają swoją siłę w okresie bożonarodzeniowym.

Olivia Dean i czarny koń wyścigu

W gronie faworytów znajduje się również Olivia Dean, której aż trzy utwory utrzymują się w Top 10. Niespodzianką może okazać się także HAVEN. ft. Kaitlin Aragon – I Run, który awansował na 14. miejsce i wciąż ma szansę na dalszy wzrost.

Czy „Last Christmas” znów zwycięży?

Choć WHAM! prowadzi w zestawieniu, tegoroczny wyścig o Christmas Number 1 zapowiada się jako jeden z najbardziej wyrównanych w ostatnich latach. Ostateczny werdykt poznamy już 19 grudnia.