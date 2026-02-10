CGM

Wes Borland z Limp Bizkit pier**li ICE i apeluje do fanów Trumpa, by go przestali obserwować

Wpis spotkał się z falą krytyki, jednak artysta nie wycofał się ze swoich słów

2026.02.10

Wes Borland, gitarzysta zespołu Limp Bizkit, wywołał burzę w mediach społecznościowych po ostrych wypowiedziach skierowanych przeciwko Donaldowi Trumpowi oraz amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE. Muzyk wprost zaapelował do zwolenników Trumpa, by przestali go obserwować, podkreślając jednocześnie, że jego celem jest… szczęście i brak nienawiści.

Kontrowersyjny wpis na Instagramie

Na początku lutego Wes Borland opublikował na Instagramie post, w którym nie przebierał w słowach. Napisał, że osoby popierające Donalda Trumpa lub utrzymujące relacje z jego zwolennikami nie są mile widziane w gronie jego obserwatorów.

Wpis szybko spotkał się z falą krytyki i negatywnych komentarzy, jednak artysta nie wycofał się ze swoich słów.

 

Borland podwaja przekaz: „I just want everyone to be happy”

7 lutego gitarzysta opublikował kolejny wpis, w którym podtrzymał swoje stanowisko, jednocześnie próbując złagodzić ton:

„Jeśli jesteście na mnie wściekli, możecie pisać tu, co chcecie. Ja po prostu chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Fuck Trump. Fuck ICE”.

Borland dodał również, że nie obawia się etykietek politycznych, wyrażając sympatię do Berniego Sandersa i Alexandrii Ocasio-Cortez, a całość okrasił prowokacyjnym humorem i informacją, że… to jego urodziny.

Reakcja na hejt: „Nienawiść do nienawiści”

W kolejnych relacjach na Instagram Stories muzyk odniósł się do krytyki, zaznaczając, że paradoksalne jest atakowanie go za sprzeciw wobec nienawiści. Skwitował również częste komentarze w stylu „zajmij się graniem na gitarze”, podkreślając, że słyszy je od lat.

Artyści przeciw Trumpowi i ICE

Wes Borland nie jest jedyną osobą ze świata muzyki, która w ostatnich tygodniach otwarcie krytykuje Donalda Trumpa i ICE. Podobne stanowisko zajęli m.in.:

  • Bad Bunny, który wygłosił mocne przemówienie podczas gali Grammy,

  • Billie Eilish, która również użyła hasła „fuck ICE” ze sceny,

  • Green Day, którzy podczas koncertu przed Super Bowl wezwali agentów ICE do odejścia z pracy,

  • Bruce Springsteen, który zaprezentował protest song „Streets Of Minneapolis”,

  • Tom Morello, Jack White oraz Lady Gaga, publicznie potępiający działania administracji Trumpa.

Limp Bizkit i polityczne deklaracje

Choć Limp Bizkit przez lata kojarzeni byli głównie z nu metalowym buntem i prowokacją, wypowiedzi Wesa Borlanda pokazują, że zespół – a przynajmniej jego gitarzysta – nie stroni od jednoznacznych deklaracji politycznych i gotów jest ponosić konsekwencje swoich słów.

