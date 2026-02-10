Wes Borland z Limp Bizkit pier**li ICE i apeluje do fanów Trumpa, by go przestali obserwować

Wes Borland, gitarzysta zespołu Limp Bizkit, wywołał burzę w mediach społecznościowych po ostrych wypowiedziach skierowanych przeciwko Donaldowi Trumpowi oraz amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE. Muzyk wprost zaapelował do zwolenników Trumpa, by przestali go obserwować, podkreślając jednocześnie, że jego celem jest… szczęście i brak nienawiści.

Kontrowersyjny wpis na Instagramie

Na początku lutego Wes Borland opublikował na Instagramie post, w którym nie przebierał w słowach. Napisał, że osoby popierające Donalda Trumpa lub utrzymujące relacje z jego zwolennikami nie są mile widziane w gronie jego obserwatorów.

Wpis szybko spotkał się z falą krytyki i negatywnych komentarzy, jednak artysta nie wycofał się ze swoich słów.