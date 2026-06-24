Wembley zmienia zasady dla Harry’ego Stylesa. Wszytsko przez fale upałów

Wembley Stadium ogłosił wyjątkowe zmiany organizacyjne przed kolejnym koncertem Harry’ego Stylesa w ramach rekordowej rezydencji koncertowej „Together, Together”. Decyzja została podjęta w związku z ekstremalną falą upałów, która nawiedziła Wielką Brytanię i szczególnie mocno daje się we znaki mieszkańcom Londynu.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że koncerty odbędą się zgodnie z planem, jednak w trosce o bezpieczeństwo uczestników zdecydowano się na tymczasowe złagodzenie regulaminu dotyczącego wnoszenia napojów i butelek na teren stadionu.

Wyjątkowe zasady dotyczące wody na Wembley

Standardowo Wembley Stadium nie pozwala na wnoszenie metalowych butelek na teren obiektu. Tym razem jednak organizatorzy zdecydowali się zrobić wyjątek. Fani uczestniczący w koncercie Harry’ego Stylesa będą mogli zabrać ze sobą metalowe lub twarde plastikowe butelki wielokrotnego użytku.

Na terenie stadionu dostępne będą specjalne punkty darmowego uzupełniania wody, dzięki którym uczestnicy będą mogli regularnie nawadniać organizm podczas wielogodzinnego wydarzenia.

Ponadto dozwolone będą puste plastikowe butelki o pojemności do 500 ml. Organizatorzy zapowiedzieli również obniżenie ceny wody butelkowanej sprzedawanej w punktach gastronomicznych aż o 50 procent.

Darmowa woda i krem z filtrem dla uczestników koncertu

W związku z prognozowanymi temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza stadion przygotował dodatkowe udogodnienia dla fanów.

Na terenie Wembley dostępne będą:

darmowe punkty poboru wody,

bezpłatny krem przeciwsłoneczny,

strefy informacyjne,

miejsca umożliwiające chwilowy odpoczynek od słońca.

Przedstawiciele stadionu apelują do uczestników wydarzenia o odpowiedzialne zachowanie i regularne nawadnianie organizmu. Zalecane jest również stosowanie kremów z wysokim filtrem UV oraz noszenie przewiewnej odzieży.

Fala upałów w Wielkiej Brytanii budzi niepokój

Decyzja Wembley Stadium została podjęta w momencie, gdy Londyn mierzy się z jedną z najintensywniejszych fal upałów ostatnich lat. Synoptycy prognozują temperatury sięgające nawet połowy trzydziestu stopni Celsjusza.

Brytyjski Met Office wydał czerwone ostrzeżenia dotyczące ekstremalnych temperatur, które mają obowiązywać przez znaczną część tygodnia. Służby medyczne i ratunkowe ostrzegają przed ryzykiem odwodnienia, udarów cieplnych oraz innych problemów zdrowotnych związanych z wysokimi temperaturami.

W takich warunkach organizacja dużych wydarzeń masowych wymaga wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Rekordowa rezydencja Harry’ego Stylesa na Wembley

Tegoroczna seria koncertów Harry’ego Stylesa już teraz przeszła do historii brytyjskiej muzyki. Artysta realizuje aż 12 koncertów na Wembley Stadium, ustanawiając nowy rekord dla pojedynczego wykonawcy.

Tym samym były członek One Direction wyprzedził wcześniejsze osiągnięcia największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Dotychczasowy rekord należał do Coldplay, które w 2025 roku zagrało 10 koncertów na stadionie. Wcześniej rekord solowego artysty należał do Taylor Swift, która wystąpiła tam osiem razy w 2024 roku.

Rezydencja rozpoczęła się 12 czerwca i potrwa do początku lipca, przyciągając dziesiątki tysięcy fanów z całego świata.

Wyjątkowe momenty podczas koncertów Harry’ego Stylesa

Od pierwszego występu w ramach rezydencji Harry Styles regularnie zaskakuje publiczność nietypowymi aranżacjami i muzycznymi odniesieniami.

Podczas koncertów artysta oddaje hołd ważnym postaciom brytyjskiej kultury i muzyki. W trakcie występów można usłyszeć inspiracje twórczością takich zespołów jak Talking Heads, Happy Mondays czy Underworld.

Publiczność szczególnie docenia umiejętność łączenia współczesnego popu z elementami muzyki alternatywnej, rockowej i elektronicznej, co nadaje koncertom wyjątkowy charakter.